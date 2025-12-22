REALTY ONE GROUP ERWEITERT 2025 IHRE GLOBALE PRÄSENZ UND ERÖFFNET NEUE STANDORTE IN WICHTIGEN MÄRKTEN

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 23 Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, ein zweckorientierter, globaler Immobilien-Franchisegeber, setzte seine rasche Expansion im Jahr 2025 fort und eröffnete neue Niederlassungen in wichtigen US-Märkten und wachstumsstarken Regionen auf der ganzen Welt. Angetrieben durch die starke Nachfrage von unternehmerisch denkenden Maklern und Immobilienfachleuten, die eine moderne Lifestyle-Marke suchen, skaliert die Realty ONE Group strategisch und setzt dabei auf Märkte und erfahrene Partner, die für langfristige Chancen, Innovation und den Erfolg der Makler stehen.

Das diesjährige Wachstum umfasst neue Standorte in großen Metropolen, aufstrebenden suburbanen Zentren und international einflussreichen Märkten und unterstreicht das Engagement der Realty ONE Group, ein wahrhaft globales Netzwerk aufzubauen, ohne dabei auf lokale Expertise zu verzichten.

„Wachstum bedeutet für uns nicht, einfach nur Punkte auf einer Karte hinzuzufügen - es geht darum, die richtigen, strategischen Partnerschaften mit großartigen Menschen aufzubauen, die dieselbe Vision teilen," sagte Kuba Jewgieniew, Gründer und CEO der Realty ONE Group International. „Wir ziehen zukunftsorientierte Führungskräfte an, die an unsere Kultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, an unsere mutige Marke und unsere bewährten Systeme glauben und bereit sind, ihre Märkte zu verändern."

Zu den neuen Märkten, die die Realty ONE Group eröffnet hat oder in Kürze eröffnen wird, gehören:

Mehrere Standorte in Mexiko, Portugal, den Philippinen, Argentinien, Italien, Jamaika und Kanada

Mutige neue Märkte in den USA in Kalifornien, Colorado, Minnesota, Ohio, Virginia, Texas und Florida

Die Expansion der Realty ONE Group wird durch ihr Business-Coaching, ein komplettes Instrumentarium mit erstklassiger Technologie, Support, einer dynamischen Marke, Marketing und einer COOLTURE vorangetrieben, die nach wie vor Legionen von treuen Kunden anzieht. Da sich die Immobilienbranche weiterentwickelt, kann die Marke dank ihres flexiblen, skalierbaren Modells schnell neue Märkte erschließen und gleichzeitig den lokalen Eigentümern die Möglichkeit geben, sich zu entfalten.

Die Dynamik des Unternehmens wird bis 2025 weiter zunehmen und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung - das Unternehmen wird weiterhin Führungskräfte anziehen, die intelligenter und nicht nur größer werden wollen.

Die Realty ONE Group wurde zum vierten Mal in Folge auf der prestigeträchtigen Entrepreneur's 2025 Franchise 500® Liste zur Nr. 1 unter den Immobilienmarken ernannt. Die Marke umfasst inzwischen mehr als 450 Büros und über 20.000 Immobilienexperten in 49 US-Bundesstaaten und in fast 30 Ländern und Gebieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com oder www.join.realtyonegroup.com .

Über die Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, deren EIN Ziel es ist, Türen auf der ganzen Welt zu öffnen - EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben auf einmal. Aufgrund des bewährten Geschäftsmodells, der Full-Service-Brokerage, des dynamischen COOLTURE, des hervorragenden Business-Coachings durch die ONE University, des hervorragenden Supports und der firmeneigenen Technologie, zONE, ist die Organisation schnell auf mehr als 20.000 Immobilienprofis an über 450 Standorten in fast 30 Ländern und Gebieten angewachsen. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg