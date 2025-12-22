LE REALTY ONE GROUP ÉTEND SA PRÉSENCE MONDIALE EN 2025, EN OUVRANT DE NOUVEAUX SITES SUR DES MARCHÉS À FORT IMPACT

LAGUNA NIGUEL, Calif., 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, un franchiseur immobilier mondial motivé, a poursuivi son expansion rapide en 2025, en ouvrant de nouveaux bureaux sur des marchés américains importants et dans des régions à forte croissance dans le monde entier. Alimenté par une forte demande de la part de courtiers et de professionnels de l'immobilier à la recherche d'une marque moderne et axée sur le style de vie, Realty ONE Group se développe de manière stratégique, en donnant la priorité aux marchés et aux partenaires expérimentés prêts à offrir des opportunités à long terme, à innover et à assurer la réussite des agents.

La croissance de cette année comprend de nouvelles implantations dans des zones métropolitaines majeures, des centres suburbains émergents et des marchés d'influence internationale, renforçant l'engagement de Realty ONE Group à construire un réseau véritablement mondial sans sacrifier l'expertise locale.

« Pour nous, la croissance n'a jamais consisté à simplement ajouter des points sur une carte - il s'agit de construire les bons partenariats stratégiques avec des personnes extraordinaires qui partagent la même vision », a déclaré Kuba Jewgieniew, Fondateur et PDG de Realty ONE Group International. « Nous attirons des leaders avant-gardistes qui croient en notre culture axée sur les personnes, en notre marque audacieuse et en nos systèmes éprouvés, et qui sont prêts à bouleverser leurs marchés. »

Les nouveaux marchés à fort impact sur lesquels Realty ONE Group a ouvert ou ouvrira bientôt sont les suivants :

Plusieurs sites au Mexique, au Portugal, aux Philippines, en Argentine, en Italie, en Jamaïque et au Canada

De nouveaux marchés audacieux aux États-Unis dans toute la Californie, le Colorado, le Minnesota, l'Ohio, la Virginie, le Texas et la Floride.

L'expansion de Realty ONE Group est motivée par son coaching commercial, une boîte à outils complète avec la meilleure technologie de sa catégorie, le soutien, une marque dynamique, le marketing et une COOLTURE qui continue d'attirer des légions de fidèles. Alors que le secteur de l'immobilier évolue, le modèle flexible et évolutif de la marque lui permet de pénétrer rapidement de nouveaux marchés tout en permettant aux propriétaires locaux de prospérer.

Alors que l'élan se poursuit jusqu'en 2025, l'entreprise ne montre aucun signe de ralentissement, continuant d'attirer des dirigeants qui souhaitent se développer de manière plus intelligente, et pas seulement plus importante.

Realty ONE Group a été nommée première marque immobilière pour la quatrième année consécutive sur la prestigieuse liste 2025 Franchise 500® des entrepreneurs. La marque compte aujourd'hui plus de 450 bureaux et plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans 49 États américains et dans près de 30 pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez www.OwnAOne.com ou www.join.realtyonegroup.com .

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques modernes axées sur les nouvelles tendances de l'immobilier qui affiche la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Son objectif est d'ouvrir ses portes dans le monde entier : « ONE home, ONE dream, ONE life at a time » (« À la fois UNE maison, UN rêve et UNE vie »). L'organisation est rapidement passée à plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires en raison de son modèle d'affaires éprouvé, de ses maisons de courtage à services complets, de son dynamisme COOLTURE, de son encadrement supérieur en affaires par l'entremise de ONE University, de son soutien exceptionnel et de sa technologie exclusive, zONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives: elle poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com .

