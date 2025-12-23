Realty One Group expande su presencia global en 2025, abriendo nuevas ubicaciones en mercados de alto impacto

LAGUNA NIGUEL, California, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, franquicia inmobiliaria global con un propósito definido, continuó su rápida expansión en 2025, abriendo nuevas oficinas en mercados clave de Estados Unidos y regiones de alto crecimiento en todo el mundo. Impulsado por la fuerte demanda de corredores emprendedores y profesionales inmobiliarios que buscan una marca moderna y de estilo de vida, Realty ONE Group está expandiéndose estratégicamente, priorizando mercados y socios experimentados preparados para oportunidades a largo plazo, innovación y el éxito de los agentes.

El crecimiento de este año incluye nuevas ubicaciones en importantes áreas metropolitanas, centros suburbanos emergentes y mercados con influencia internacional, lo que refuerza el compromiso de Realty ONE Group de construir una red verdaderamente global sin sacrificar la experiencia local.

"Para nosotros, el crecimiento nunca se ha tratado simplemente de añadir puntos en un mapa; se trata de construir las alianzas estratégicas adecuadas con personas excepcionales que comparten la misma visión", afirmó Kuba Jewgieniew , fundador y consejero delegado de Realty ONE Group International. "Estamos atrayendo a líderes con visión de futuro que creen en nuestra cultura centrada en las personas, nuestra marca audaz y nuestros sistemas probados, y que están listos para revolucionar sus mercados".

Los nuevos mercados de gran impacto en los que Realty ONE Group ha abierto o abrirá próximamente incluyen:

Múltiples ubicaciones en México, Portugal, Filipinas, Argentina, Italia, Jamaica y Canadá

Apertura de nuevos mercados en Estados Unidos en California, Colorado, Minnesota, Ohio, Virginia, Texas y Florida

La expansión de Realty ONE Group se basa en su asesoramiento empresarial, una completa gama de herramientas con tecnología de vanguardia, soporte, una marca dinámica, marketing y una ESTILO DE VIDA que sigue atrayendo a legiones de clientes fieles. A medida que el sector inmobiliario evoluciona, el modelo flexible y escalable de la marca le permite entrar rápidamente en nuevos mercados, a la vez que impulsa el crecimiento de los propietarios locales.

A medida que el impulso aumenta hasta 2025, la empresa no muestra signos de desaceleración y continúa atrayendo a líderes que desean crecer de manera más inteligente, no solo más grande.

Realty ONE Group fue nombrada la marca inmobiliaria número 1 por cuarto año consecutivo en la prestigiosa lista Franchise 500® 2025 de Entrepreneur. La marca ahora cuenta con más de 450 oficinas y más de 20.000 profesionales inmobiliarios en 49 estados de Estados Unidos y en casi 30 países y territorios.

Aprenda más en www.OwnAOne.com o www.join.realtyonegroup.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas inmobiliarias de estilo de vida moderno y con propósito de más rápido crecimiento, cuyo propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial de primera calidad a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas no solo a sus clientes, sino también a profesionales inmobiliarios y franquiciados. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg