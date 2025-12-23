REALTY ONE GROUP AMPLÍA SU PRESENCIA MUNDIAL EN 2025, AL ABRIR NUEVAS UBICACIONES EN MERCADOS DE ALTO IMPACTO

LAGUNA NIGUEL, California, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, un franquiciador inmobiliario mundial orientado a un propósito, continuó su rápida expansión en 2025, al abrir nuevas oficinas en mercados de fundamentales de EE. UU. y regiones de alto crecimiento en todo el mundo. Impulsado por la fuerte demanda de brókers empresariales y profesionales de bienes raíces que buscan una marca moderna y de estilo de vida, Realty ONE Group está escalando de forma estratégica, al priorizar mercados y socios experimentados preparados para oportunidades a largo plazo, innovación y éxito de los agentes.

El crecimiento de este año incluye nuevas ubicaciones en las principales áreas metropolitanas, centros suburbanos emergentes y mercados de influencia internacional, lo que refuerza el compromiso de Realty ONE Group de construir una red verdaderamente mundial sin sacrificar la experiencia local.

"Para nosotros, el crecimiento nunca ha consistido en tan solo agregar puntos en un mapa, sino en crear asociaciones estratégicas adecuadas con personas increíbles que comparten la misma visión", señaló Kuba Jewgieniew, fundador y director ejecutivo de Realty ONE Group International. "Estamos atrayendo a líderes con visión de futuro que creen en nuestra cultura centrada en las personas, nuestra marca audaz y nuestros sistemas probados, y que están listos para irrumpir en sus mercados".

Entre los mercados nuevos y de gran impacto en los que Realty ONE Group ha abierto o abrirá pronto se encuentran:

Múltiples ubicaciones en México, Portugal, Filipinas, Argentina, Italia, Jamaica y Canadá

Nuevos mercados audaces en EE. UU. en California, Colorado, Minnesota, Ohio, Virginia, Texas y Florida

La expansión de Realty ONE Group está impulsada por su coaching empresarial, una caja de herramientas completa con la mejor tecnología de su clase, soporte, una marca dinámica, marketing y una cultura COOLTURE extraordinaria que sigue atrayendo a legiones de leales. A medida que la industria inmobiliaria evoluciona, el modelo flexible y escalable de la marca le permite ingresar a nuevos mercados con gran rapidez, a la vez que permite que la propiedad local prospere.

A medida que aumenta el impulso hasta 2025, la empresa no muestra señales de desaceleración, sino que continúa atrayendo a líderes que quieren crecer de manera más inteligente, no solo más grande.

Realty ONE Group fue proclamada marca n.º 1 del rubro inmobiliario por cuarto año consecutivo en la prestigiosa lista Franchise 500® de Entrepreneur en 2025. La marca ahora incluye más de 450 oficinas y más de 20.000 profesionales de bienes raíces en 49 estados de EE. UU. y en casi 30 países y territorios.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más modernas y de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida cada vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de corretaje de servicio completo, su dinámica cultura COOLTURE, su formación empresarial superior mediante ONE University, su extraordinario apoyo y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa en crecimiento, al abrir puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

