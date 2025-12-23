REALTY ONE GROUP 於 2025 年拓展全球版圖，於高影響力市場開設新據點

美國加州拉古納尼格爾2025年12月23日 /美通社/ -- 以目標為本的全球房地產特許經營商 Realty ONE Group International 於 2025 年延續其急速擴展之勢，在美國多個關鍵市場及全球高增長地區開設新辦事處。受到尋求現代化、生活品味品牌的具創業精神經紀及地產專業人士的強烈需求所推動，Realty ONE Group 正進行策略性擴展，優先考慮具備長期機遇的市場，以及準備好迎接創新和協助代理取得成功的資深合作夥伴。

今年的增長包括進駐主要大都會區、新興市郊樞紐以及具有國際影響力的市場，這進一步鞏固了 Realty ONE Group 致力建立真正全球網絡，同時兼顧本地專業知識的承諾。

「對我們而言，增長從來不只是在地圖上增加據點——而是與擁有共同願景的傑出人士建立正確、具策略性的合作夥伴關係。」Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 表示，「我們正吸引具前瞻思維的領袖，他們認同我們以人為本的文化、大膽的品牌形象及行之有效的系統，並準備好顛覆當地市場。」

Realty ONE Group 已經或即將開設據點的全新高影響力市場包括：

遍佈墨西哥、葡萄牙、菲律賓、阿根廷、意大利、牙買加及加拿大的多個地點

遍佈美國加州、科羅拉多州、明尼蘇達州、俄亥俄州、維珍尼亞州、德州及佛羅里達州的全新市場

Realty ONE Group 的擴展動力源自其業務指導、配備頂尖技術的完整工具箱、全方位支援、充滿活力的品牌形象、市場推廣，以及持續吸引大批忠實擁躉的獨特「COOLTURE」（酷文化）。隨著房地產行業不斷演變，該品牌靈活且可擴展的營運模式使其能夠迅速進入新市場，同時賦權本地加盟商蓬勃發展。

隨著 2025 年發展勢頭持續增強，公司毫無放緩跡象——將繼續吸引那些不僅追求規模增大，更追求精明發展的領袖加盟。

Realty ONE Group 連續第四年獲《Entrepreneur》雜誌入選其享負盛名的「2025 Franchise 500®」榜單，獲評為「第一地產品牌」。該品牌目前在美國 49 個州和接近 30 個國家和地區設有超過 450 個辦事處，並聘用超過 20,000 名地產專業人士。

如欲了解更多，請瀏覽 www.OwnAOne.com 或 www.join.realtyonegroup.com 。

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是地產業中發展最快、最現代化兼目標明確的生活方式品牌之一。該公司唯一目標是於全球各地，一次過打開「一個家，一個夢想，一種生活」的大門。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術 zONE，此集團已迅速增長至 20,000 多名房地產專業人士，覆蓋 30 個國家和地區共 450 多個地點。Realty ONE Group International 連續三年被《企業家》雜誌（Entrepreneur Magazine）評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，而且為房地產專業人士和特許經營業主敞開大門。如欲進一步了解，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com 。

