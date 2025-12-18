REALTY ONE GROUP REAFIRMA SEU OBJETIVO EM MEIO À CONSOLIDAÇÃO DO SETOR: LIDERANDO COM CORAÇÃO, CULTURA E O PODER DA UNIDADE

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que o setor imobiliário continua a se consolidar e redefinir, a Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna e orientada para objetivos e uma das franqueadoras que mais crescem no mundo, reafirma o que a diferencia há quase duas décadas: uma COOLTURA que coloca as pessoas em primeiro lugar, baseada no coração, na individualidade e no poder da UNIDADE.

Fundado em 2005 e criado por um profissional do setor imobiliário, para profissionais do setor imobiliário, o Realty ONE Group cresceu e se tornou uma das marcas imobiliárias mais populares do mundo, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais: amor, apoio, sucesso e ONE Family.

"Em um mundo de consolidação e confusão, nunca estivemos tão claros e confiantes sobre nosso sucesso e o sucesso de nossos profissionais do setor imobiliário", disse Kuba Jewgieniew , fundador e CEO do Realty ONE Group International. "Nunca nos propusemos a ser os maiores a qualquer custo. Nos propusemos a ser os mais significativos e a construir um lugar onde as pessoas fossem vistas, apoiadas e capacitadas para vencer, sendo exatamente quem são."

UMA COOLTURA CONSTRUÍDA PARA PROSPERAR

No centro da identidade do Realty ONE Group está a sua assinatura 'Seja de ouro. Seja VOCÊ.', filosofia que lembra que o sucesso não exige conformidade. Em vez disso, a marca celebra a individualidade, a criatividade e a autenticidade, tudo ancorado por uma regra de ouro semelhante: trate os outros como você gostaria de ser tratado.

Essa abordagem que coloca as pessoas em primeiro lugar alimentou uma COOLTURA distinta, que prioriza os relacionamentos em vez das transações e as pessoas em vez dos processos, ao mesmo tempo em que oferece ferramentas, treinamento e suporte de elite para o crescimento máximo dos negócios.

MESMO PROPÓSITO, NOVA ENERGIA PARA 2026

Ao contrário dos sistemas de franquia tradicionais, o Realty ONE Group construiu sua expansão global em torno do Poder da UNIDADE e da crença de que, quando os indivíduos são apoiados, toda a comunidade se eleva. Essa filosofia se traduziu em escritórios colaborativos e cheios de energia, onde os agentes são incentivados a construir negócios alinhados com seus valores pessoais e objetivos de longo prazo.

O resultado é uma marca que continua a atrair os melhores produtores, líderes de equipe e empreendedores que buscam desempenho e propósito.

"Nosso crescimento sempre foi impulsionado pelas pessoas", disse Cory Vasquez , presidente e diretor de marketing do Realty ONE Group. "Quando você lidera com o coração e coloca os agentes em primeiro lugar, o sucesso vem de forma orgânica e sustentável."

À medida que o Realty ONE Group se aproxima de seu próximo capítulo, a marca continua focada no que sempre foi mais importante: capacitar os profissionais do setor imobiliário para prosperar, retribuir às comunidades que atende e provar que os negócios podem ser ousados, lucrativos e humanos ao mesmo tempo.

A Realty ONE Group foi nomeada a marca imobiliária nº 1 pelo quarto ano consecutivo na prestigiada lista Franchise 500® da Entrepreneur. A marca agora inclui mais de 450 escritórios e mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário em 49 estados dos EUA e quase 30 países e territórios.

