Nachhaltigkeitsbericht 2024: ENNOVI erhält EcoVadis-Platin, CDP-Anerkennung und den Gold Asia Sustainability Award

SINGAPUR, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI hat heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 bekannt gegeben, der ein Jahr starker externer Anerkennung für seine Nachhaltigkeitsleistung, Transparenz und Unternehmensführung hervorhebt und das Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusstes Handeln, Transparenz und langfristige Wertschöpfung bekräftigt. ENNOVI hat mehrere Meilensteine erreicht, darunter zum fünften Mal in Folge die EcoVadis-Platin-Bewertung, die CDP-Bewertungen „B" für Klimawandel und Wassersicherheit, die CDP-Bewertung „B-" für Lieferantenengagement und die Goldauszeichnung als Asiens bester Nachhaltigkeitsbericht (Privatunternehmen) bei den 10. Asia Sustainability Reporting Awards.

„Der kontinuierliche Fokus von ENNOVI auf verantwortungsbewusstes Handeln, die Stärkung der Transparenz und die Erzielung messbarer Fortschritte in unseren weltweiten Aktivitäten ist ein Eckpfeiler der ENNOVI-Kultur", erklärte Stefan Rustler, CEO von ENNOVI. „Von Klima- und Energiemanagement bis hin zu Sicherheit, Menschenrechten und Lieferantenstandards – wir integrieren Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsabläufe und die Betreuung unserer Kunden. Unser Nachhaltigkeitsbericht ist zwar ein wichtiger Meilenstein dieser Arbeit, jedoch ist es dem Engagement unserer Teams für dieses Ziel zu verdanken, dass wir diese Auszeichnungen erhalten haben."

„Der diesjährige Bericht spiegelt einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich der Tiefe und Konsistenz unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung wider", erklärte Nantha Kumar Chandran, Chief Sustainability Officer bei ENNOVI. „Mit unserem vierten Bericht der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), unserem ersten Menschenrechtsbericht und den von Dritten verifizierten Emissionsdaten der Bereiche 1, 2 und 3 stärken wir die Systeme, die Datenqualität und die Governance, die für das Management der Nachhaltigkeitsleistung in unseren weltweiten Betrieben erforderlich sind."

Der Bericht wurde unter Bezugnahme auf international anerkannte Rahmenwerke und Grundsätze erstellt, darunter:

GRI-Normen

SASB-Normen

TCFD-Empfehlungen

Treibhausgasprotokoll (GHG-Protokoll)

UN Global Compact (UNGC) Zehn Prinzipien

UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs)

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen gehört die Tatsache, dass 40 % der weltweiten Belegschaft Frauen sind, was das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Vielfalt und Inklusion widerspiegelt. Darüber hinaus enthalten die Verträge aller wichtigen Lieferanten nun Nachhaltigkeitsklauseln, wodurch die verantwortungsvolle Beschaffung entlang der gesamten Wertschöpfungskette gestärkt wird. Der Bericht enthält außerdem Fallstudien, die Initiativen zur Emissionsreduzierung in den Produktionsstätten von ENNOVI vorstellen und praktische Maßnahmen durch Energieeffizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien und Prozessoptimierung aufzeigen.

Der ENNOVI-Nachhaltigkeitsbericht 2024 steht zum Download bereit unter: https://ennovi.com/sustainability/

Informationen zu ENNOVI

Bei ENNOVI entwickeln und fertigen wir Produkte und Lösungen für die Entwicklung elektrischer Batterieplattformen, Leistungskomponenten und Signalverbindungsdesignlösungen. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der elektromechanischen Technik und der hochpräzisen Fertigung arbeiten wir mit OEMs und Zulieferern zusammen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Als Partner für Verbindungslösungen beschleunigen wir den Prozess für unsere Kunden, indem wir komplette End-to-End-Fertigungskapazitäten von der Forschung und Entwicklung über das Design und die Werkzeugherstellung bis hin zur Produktion anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.ennovi.com.

