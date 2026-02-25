Rapport de durabilité 2024 : ENNOVI obtient la médaille EcoVadis de platine, la reconnaissance du CDP et la médaille d'or du prix du développement durable pour l'Asie

SINGAPOUR, 25 février 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI annonce aujourd'hui la publication de son rapport de durabilité 2024, qui met en évidence une année de solides reconnaissances externes pour ses performances en matière de développement durable, de transparence et de gouvernance ; ce qui renforce l'engagement de l'entreprise en faveur d'opérations responsables, de la transparence et de la création de valeur à long terme. ENNOVI a franchi plusieurs jalons notables, notamment en obtenant la médaille EcoVadis de platine pour la cinquième année consécutive, la cotation B pour le changement climatique et la sécurité de l'eau selon le CDP, la cotation B- pour l'engagement des fournisseurs selon le CDP et la médaille d'or pour le meilleur rapport sur le développement durable en Asie (entreprise privée) lors des 10e Asia Sustainability Reporting Awards.

« L'attention constante qu'ENNOVI porte à une exploitation responsable, au renforcement de la transparence et à la réalisation de progrès mesurables dans l'ensemble de nos opérations mondiales est une pierre angulaire de la culture ENNOVI », déclare Stefan Rustler, CEO d'ENNOVI. « De la gestion du climat et de l'énergie à la sécurité, en passant par les droits de l'homme et les normes applicables aux fournisseurs, nous intégrons le développement durable dans la manière dont nous gérons nos activités et soutenons nos clients. Si notre rapport sur le développement durable est un marqueur important de ce travail, c'est le dévouement de nos équipes à cet objectif qui nous a permis d'obtenir ces distinctions. »

« Le rapport de cette année reflète une avancée significative dans la profondeur et la cohérence de nos informations sur le développement durable », déclare Nantha Kumar Chandran, responsable du développement durable chez ENNOVI. « Avec notre quatrième rapport du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), notre premier rapport sur les droits de l'homme et nos données sur les émissions de scope 1, 2 et 3 vérifiées par des tiers, nous renforçons les systèmes, la qualité des données et la gouvernance nécessaires pour gérer la performance en matière de développement durable dans l'ensemble de nos opérations mondiales. »

Le rapport a été préparé en se référant à des cadres et principes internationalement reconnus, à savoir :

les normes GRI

les normes SASB

les recommandations du TCFD

le protocole GHG

les dix principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC)

les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies

Parmi les principales performances, citons le fait que 40% de ses effectifs mondiaux sont des femmes, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise permanent en faveur de la diversité et de l'inclusion, tandis que 100% de ses principaux fournisseurs ont désormais des clauses de durabilité intégrées dans leurs contrats, ce qui renforce l'approvisionnement responsable dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Le rapport présente également des études de cas illustrant des initiatives de réduction des émissions dans les opérations de fabrication d'ENNOVI, démontrant des actions pratiques grâce à l'efficacité énergétique, à l'adoption d'énergies renouvelables et à l'optimisation des processus.

Le rapport de durabilité 2024 d'ENNOVI peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://ennovi.com/sustainability/

À propos d'ENNOVI

Chez ENNOVI, nous concevons et fabriquons des produits et des solutions pour le développement de plateformes de batteries électriques, de composants de puissance et de solutions de conception d'interconnexions de signaux. Forts de nos décennies d'expérience en ingénierie électromécanique et en fabrication de haute précision, nous travaillons avec les équipementiers et les fournisseurs pour donner vie à leurs idées. En tant que partenaire de solutions d'interconnexion, nous accélérons le processus pour nos clients en offrant des capacités de fabrication complètes de bout en bout, de la R&D à la production en passant par la conception et l'outillage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ennovi.com.

Contact :

Pretzl

Erin McMahon

[email protected]