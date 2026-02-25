Informe de Sostenibilidad 2024: ENNOVI obtiene el EcoVadis Platino, reconocimiento del CDP y el premio de Oro en los Asia Sustainability Reporting Awards

SINGAPUR, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, ENNOVI anunció la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2024, que destaca un año de fuerte reconocimiento externo por su desempeño en sostenibilidad, transparencia y gobernanza, lo que refuerza el compromiso de la empresa con las operaciones responsables, la transparencia y la creación de valor a largo plazo. ENNOVI logró varios hitos, incluida una calificación de Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, puntaje B de Cambio Climático y Seguridad del Agua de CDP, puntaje -B de Compromiso de Proveedores de CDP y reconocimiento de Oro como el Mejor Informe de Sostenibilidad de Asia (empresa privada) en los 10.° los Asia Sustainability Reporting Awards.

"El enfoque continuo de ENNOVI en operar de manera responsable, fortalecer la transparencia y ofrecer un progreso medible en nuestras operaciones a nivel mundial es una piedra angular de la cultura de ENNOVI", señaló Stefan Rustler, director ejecutivo de ENNOVI. "Desde gestión del clima y energía hasta seguridad, derechos humanos y estándares de proveedores, estamos incorporando la sostenibilidad en la forma en que gestionamos nuestra empresa y apoyamos a nuestros clientes. Si bien nuestro informe de sostenibilidad es un marcador importante de este trabajo, es la dedicación de nuestros equipos a este objetivo lo que nos ha permitido alcanzar estos honores".

"El informe de este año refleja un importante avance en la profundidad y coherencia de nuestras publicaciones de sostenibilidad", declaró Nantha Kumar Chandran, director de Sostenibilidad de ENNOVI. "Con nuestro cuarto Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés), el informe inaugural de derechos humanos y los datos de emisiones de alcance 1, 2 y 3 verificados por terceros, estamos fortaleciendo los sistemas, la calidad de los datos y la gobernanza necesarios para gestionar el desempeño de sostenibilidad en todas nuestras operaciones a nivel mundial".

El informe se ha preparado con referencia a marcos y principios reconocidos a nivel internacional, que incluyen:

Estándares de Iniciativa de Reporte Global (GRI)

Estándares de la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB)

Recomendaciones del TCFD

Protocolo para gases de efecto invernadero (GEI)

Diez principios del Pacto Global de la ONU (UNGC)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) de la ONU

Los aspectos más destacados del desempeño incluyen el hecho de que el 40 % de sus trabajadores a nivel mundial son mujeres, un reflejo de su compromiso continuo con la diversidad y la inclusión, mientras que el 100 % de los proveedores clave ahora tienen cláusulas de sostenibilidad incorporadas en sus contratos, lo que fortalece el abastecimiento responsable en toda la cadena de valor. Además, el informe presenta estudios de casos que muestran iniciativas de reducción de emisiones en las operaciones de fabricación de ENNOVI y demuestra acciones prácticas mediante la eficiencia energética, la adopción de energías renovables y la optimización de procesos.

Encontrará el Informe de Sostenibilidad ENNOVI 2024 para descargar en: https://ennovi.com/sustainability/

Acerca de ENNOVI

En ENNOVI, diseñamos y fabricamos productos y soluciones para el desarrollo de plataformas de baterías eléctricas, componentes de alimentación y soluciones de diseño de interconexión de señales. Aprovechando nuestras décadas de experiencia en ingeniería electromecánica y fabricación de alta precisión, colaboramos con fabricantes de equipos originales y proveedores para dar vida a sus ideas. Como socio de soluciones de interconexión, aceleramos el proceso para nuestros clientes al ofrecer capacidades completas de fabricación de extremo a extremo, desde la investigación y desarrollo, el diseño y las herramientas hasta la producción. Más información en www.ennovi.com.

