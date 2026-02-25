サステナビリティ・レポート2024：ENNOVI、EcoVadisのプラチナランク、CDP認定、Gold Asia Sustainability Awardを獲得

シンガポール, 2026年2月25日 /PRNewswire/ -- ENNOVIは、サステナビリティ・レポート2024を発表しました。本レポートは、サステナビリティ・パフォーマンス、透明性、ガバナンスが外部から高く評価された1年を紹介するもので、責任ある事業運営、透明性、長期的な価値創造に対する同社のコミットメントを強化するものです。ENNOVIは、5年連続のEcoVadisのプラチナランク獲得、CDPの「気候変動」と「水セキュリティ」で「B」スコア認定を獲得、CDPサプライヤー・エンゲージメントで「B」スコア認定を獲得、そして10th Asia Sustainability Reporting Awardsでのアジア最優秀サステナビリティ・レポート（非公開企業）の金賞を受賞するなど、いくつかのマイルストーンを達成しました。

「ENNOVIは、責任ある事業運営、透明性の強化、グローバルな事業展開における測定可能な進歩の実現に継続的に注力しており、これはENNOVIの企業文化の礎となっています」と、ENNOVIの最高経営責任者（CEO）であるtefan Rustlerは述べています。「気候変動やエネルギー管理から安全性、人権、サプライヤー基準まで、私たちは持続可能性を事業運営や顧客サポートに組み込んでいます。当社のサステナビリティ・レポートはこの活動の重要な指標ですが、当社がこの栄誉を獲得できたのは、この目標に向けたチームの献身的な努力によるものです。」

「今年の報告書は、当社の持続可能性に関する情報開示の深さと一貫性を大きく前進させるものです」と、ENNOVIの最高サステナビリティ責任者（CSO）であるNantha Kumar Chandranは述べています。「第4次気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）報告書、第1回人権報告書、第三者検証済みのスコープ1、2、3排出量データにより、私たちはグローバルな事業全体でサステナビリティ・パフォーマンスを管理するために必要なシステム、データの質、ガバナンスを強化しています。」

本報告書は、国際的に認知された以下のような枠組みや原則を参考に作成されています。

GRI基準

SASB基準

TCFD勧告

GHGプロトコル

国連グローバル・コンパクト（UNGC）の10原則

国連持続可能な開発目標（SDGs）

主な業績ハイライトとしては、ダイバーシティ＆インクルージョンへの継続的なコミットメントを反映し、グローバル従業員の40％が女性であること、また、主要サプライヤーの100％が契約書にサステナビリティ条項を盛り込み、バリューチェーン全体で責任ある調達を強化していることなどが挙げられます。また、本報告書では、エネルギー効率、再生可能エネルギーの導入、プロセスの最適化を通じた実践的な行動を実証し、ENNOVIの製造事業における排出削減の取り組みを紹介するケーススタディも掲載しています。

ENNOVIのサステナビリティ・レポート2024は以下からダウンロードできます。https://ennovi.com/sustainability/

ENNOVIについて

ENNOVIでは、電池プラットフォームの開発、電力コンポーネント、信号インターコネクト設計ソリューション向けに製品とソリューションの設計および製造を行っています。同社は、数十年にわたる電気機械工学および高精度製造の経験を活かし、OEMおよびサプライヤーと協力して、アイデアを実現しています。インターコネクト・ソリューションのパートナーとして、同社は研究開発、設計、金型製作から生産に至るまで、エンドツーエンドの製造能力を提供することで、お客様のプロセスを加速しています。 詳細については、www.ennovi.comをご覧ください。

エージェンシーの連絡先：

Pretzl

Erin McMahon

[email protected]

SOURCE ENNOVI