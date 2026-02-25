ENNOVI obtiene certificación Platino de EcoVadis

- Informe de sostenibilidad 2024: ENNOVI obtiene la certificación Platino de EcoVadis, el reconocimiento del CDP y el Premio de Oro a la Sostenibilidad de Asia

SINGAPUR, 25 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ENNOVI ha anunciado hoy la publicación de su Informe de Sostenibilidad 2024, que destaca un año de gran reconocimiento externo por su desempeño en materia de sostenibilidad, transparencia y gobernanza, lo que refuerza el compromiso de la empresa con las operaciones responsables, la transparencia y la creación de valor a largo plazo. ENNOVI ha alcanzado varios hitos, entre los que se incluyen la calificación Platino de EcoVadis por quinto año consecutivo, las calificaciones B en el CDP Climate Change y Water Security, la calificación B- en el CDP Supplier Engagement y el reconocimiento Oro como Mejor Informe de Sostenibilidad de Asia (Empresa Privada) en la 10ª edición de los Asia Sustainability Reporting Awards.

«El enfoque continuo de ENNOVI en operar de manera responsable, fortalecer la transparencia y lograr un progreso medible en todas nuestras operaciones globales es una piedra angular de la cultura de ENNOVI», afirmó Stefan Rustler, consejero delegado de ENNOVI. «Desde la gestión climática y energética hasta la seguridad, los derechos humanos y las normas de los proveedores, estamos integrando la sostenibilidad en la forma en que gestionamos nuestro negocio y apoyamos a nuestros clientes. Si bien nuestro informe de sostenibilidad es un indicador importante de este trabajo, es la dedicación de nuestros equipos a este objetivo lo que nos ha permitido alcanzar estos honores».

«El informe de este año refleja un importante avance en la profundidad y coherencia de nuestra información sobre sostenibilidad», explicó Nantha Kumar Chandran, director de Sostenibilidad de ENNOVI. «Con nuestro cuarto informe del grupo de trabajo sobre divulgación de información financiera relacionada con el clima (TCFD), nuestro primer informe sobre derechos humanos y los datos sobre emisiones de alcance 1, 2 y 3 verificados por terceros, estamos reforzando los sistemas, la calidad de los datos y la gobernanza necesarios para gestionar el rendimiento en materia de sostenibilidad en todas nuestras operaciones globales».

El informe se ha elaborado tomando como referencia marcos y principios reconocidos internacionalmente, entre los que se incluyen:

Normas GRI

Normas SASB

Recomendaciones del TCFD

Protocolo de GEI

Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas

Entre los aspectos más destacados del rendimiento se incluye el hecho de que el 40% de su plantilla global está compuesta por mujeres, lo que refleja su compromiso continuo con la diversidad y la inclusión, mientras que el 100% de los proveedores clave ahora tienen cláusulas de sostenibilidad incorporadas en sus contratos, lo que refuerza el abastecimiento responsable en toda su cadena de valor. El informe también incluye casos prácticos que muestran iniciativas de reducción de emisiones en todas las operaciones de fabricación de ENNOVI, lo que demuestra acciones prácticas a través de la eficiencia energética, la adopción de energías renovables y la optimización de procesos.

El Informe de Sostenibilidad 2024 de ENNOVI está disponible para su descarga en: https://ennovi.com/sustainability/

Acerca de ENNOVI

En ENNOVI, diseñamos y fabricamos productos y soluciones para el desarrollo de plataformas de baterías eléctricas, componentes de alimentación y soluciones de diseño de interconexión de señales. Gracias a nuestras décadas de experiencia en ingeniería electromecánica y fabricación de alta precisión, colaboramos con fabricantes de equipos originales y proveedores para hacer realidad sus ideas. Como socio en soluciones de interconexión, aceleramos el proceso para nuestros clientes al ofrecerles capacidades de fabricación completas, desde la I+D, el diseño y el utillaje hasta la producción. Más información en www.ennovi.com.

