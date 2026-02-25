《2024 可持續發展報告》：ENNOVI 榮獲 EcoVadis 白金評級、碳披露項目認可及亞洲可持續發展大獎金獎

新加坡2026年2月25日 /美通社/ -- ENNOVI 今日發佈《2024 可持續發展報告》(Sustainability Report 2024)，回顧公司在可持續發展表現、透明度及管治方面屢獲外界肯定的一年，彰顯其對負責任營運、資訊透明及締造長遠價值的堅定承諾。 ENNOVI 達成多項重要里程碑，包括連續五年榮獲 EcoVadis 白金評級、碳披露項目 (CDP) 氣候變化與水安全管理評分達 B 級、CDP 供應商參與評分為 B-，更於第 10 屆亞洲可持續發展報告大獎中，奪得「亞洲最佳可持續發展報告（私營企業）」(Best Sustainability Report [Private Company])金獎。

ENNOVI 行政總裁 Stefan Rustler 表示：「ENNOVI 一直秉持負責任營運方針，致力加強透明度，並在全球營運中推動可量化的進展，這是 ENNOVI 一以貫之的企業文化核心。 由氣候及能源管理，以至安全、人權及供應商標準，我們都將可持續發展理念融入日常營運及客戶支援之中。 這份可持續發展報告固然是我們工作的重要體現，但能夠贏得這些榮譽，實有賴團隊上下為此目標所付出的努力。」

ENNOVI 可持續發展總監 Nantha Kumar Chandran 指出：「今年報告顯示，我們在加強可持續發展資訊披露、確保數據貫徹一致方面，向前邁進了關鍵一步。 隨着第四份氣候相關財務資訊披露工作組 (TCFD) 報告、首份人權報告的發佈，加上涵蓋範圍 1、2 和 3 的排放數據得到第三方認證，我們正着力鞏固管理全球可持續發展表現所需的系統架構、數據質素及管治水平。」

本報告參考了多個國際公認的框架及原則編寫，包括：

全球報告倡議組織 (GRI) 標準

可持續發展會計準則委員會 (SASB) 標準

氣候相關財務披露 (TCFD) 建議

溫室氣體 (GHG) 協定

聯合國全球契約組織 (UNGC) 十項原則

聯合國可持續發展目標 (SDG)

主要表現焦點方面，全球員工中女性佔 40%，體現公司對多元共融的一貫承諾；同時，所有主要供應商的合約均已納入可持續發展條款，有助在價值鏈中推動負責任採購。 報告亦載有案例研究，展現 ENNOVI 在生產營運中的各項減排措施，包括提升能源效益、採用可再生能源和完善生產流程等具體行動。

ENNOVI《2024 年可持續發展報告》可於以下網址下載：https://ennovi.com/sustainability/

關於 ENNOVI

ENNOVI 專門設計和製造電池技術平台、功率元件及訊號互連設計的產品及解決方案。 我們憑藉數十載在機電工程及高精密製造領域的經驗，與代工生產商 (OEM) 及供應商攜手合作，將創新想法化為現實。 作為互連方案合作夥伴，我們提供從研發 (R&D)、設計、模具以至生產的一站式全方位製造服務，協助客戶加速流程。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ennovi.com。

