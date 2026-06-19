Relatório Future of Finance do DIFC: bancos digitais alternativos e com tecnologia de IA estão redefinindo os modelos bancários, sinalizando a maior mudança no setor desde 2008

Notícias fornecidas por

Dubai International Financial Centre (DIFC)

19 jun, 2026, 11:15 GMT

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O Dubai International Financial Centre (DIFC), principal centro financeiro global do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, lançou o segundo relatório de sua série 2026 Future of Finance.

Continue Reading
DIFC
DIFC

O relatório "A transformação do setor bancário: construindo resiliência por meio da mudança" ressalta que a resiliência, em vez de tamanho ou legado, definirá o sucesso a longo prazo para os bancos que lidam com a disrupção. Ele examina como os bancos globais devem adaptar seus modelos operacionais para absorver a disrupção, evoluir e permanecer resilientes em meio à IA, aos desafios nativos digitais e à mudança da demanda global.

Baseados em modelos assistidos por IA, com prioridade na nuvem e com poucos ativos, os bancos alternativos estão estabelecendo novos padrões de rápido atendimento, personalização e eficiência de custos, revelando as limitações dos modelos operacionais tradicionais. Seu rápido crescimento pressiona instituições estabelecidas a inovar mais rapidamente para se manterem competitivas. Sem uma transformação decisiva, os lucros da indústria podem sofrer uma queda de US$ 170 bilhões até 2030, empurrando muitas instituições abaixo de seu custo de capital.

H.E Arif Amiri, diretor executivo da DIFC Authority, comentou: "À medida que o setor bancário global passa por sua transformação mais significativa em quase duas décadas, as instituições devem adotar a inovação, a resiliência e a adaptabilidade para prosperar em um cenário financeiro altamente dinâmico, moldado pela IA, pelos ativos digitais e pelas mudanças nos mercados globais. Em Dubai e no DIFC, estamos comprometidos em ciabilizar essa transformação por meio de um ecossistema focado no futuro que conecte instituições globais a oportunidades de alto crescimento em todo o Oriente Médio, África e Sul da Ásia, ao mesmo tempo em que apoiamos os bancos na construção da agilidade e resiliência necessárias para o futuro."

O relatório aponta que os bancos que agirem de forma antecipada e decisiva não apenas defenderão sua rentabilidade, mas também conquistarão novos segmentos de clientes, novas regiões e classes de ativos de fronteira. Ao fazer isso, eles se posicionam para capturar uma parcela maior das finanças globais.

Como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, a localização geográfica de Dubai permite que os bancos conectem a inovação emergente da FinTech com o capital global e alcancem mercados de alto crescimento na Ásia, no Golfo e na África.

É provável que os bancos usem jurisdições com regulamentação de apoio para testar novos serviços e testar a precisão e a governança do modelo em ambientes controlados antes de se expandir regionalmente. Como o primeiro centro financeiro do mundo voltado para a IA, o DIFC está integrando a inteligência aos processos regulatórios e à infraestrutura de mercado, permitindo que as empresas desenvolvam, testem e ampliem serviços financeiros baseados em IA.

O relatório revela que empreendedores, family offices e mulheres representam clientes influentes do setor bancário, cujas necessidades financeiras específicas e em constante evolução continuam sendo mal atendidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997314/DIFC.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1874040/DIFC_Logo.jpg

FONTE Dubai International Financial Centre (DIFC)

Da mesma fonte

DIFC promove Dubai para a sétima posição no Índice Global de Centros Financeiros, acelerando rumo à meta de se tornar um dos quatro principais centros financeiros mundiais

DIFC promove Dubai para a sétima posição no Índice Global de Centros Financeiros, acelerando rumo à meta de se tornar um dos quatro principais centros financeiros mundiais

Dubai obteve sua classificação mais alta de todos os tempos no Índice Global de Centros Financeiros (GFCI), em sétimo lugar, ressaltando a ascensão...
Os resultados históricos do DIFC de 2025 consolidam a posição de Dubai como um dos principais destinos globais de finanças e negócios

Os resultados históricos do DIFC de 2025 consolidam a posição de Dubai como um dos principais destinos globais de finanças e negócios

O Dubai International Financial Centre (DIFC) anunciou resultados anuais históricos que reforçam a proeminência de Dubai como o principal centro...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

News Releases in Similar Topics