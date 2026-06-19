Informe sobre el futuro de las finanzas del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC): los bancos emergentes, nativos digitales e impulsados por IA, están redefiniendo los modelos bancarios, lo que supone el mayor cambio en el sector desde 2008

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés), el principal centro financiero mundial en Medio Oriente, África y el sur de Asia, lanzó el segundo informe de su serie 2026 Future of Finance (El futuro de las finanzas).

DIFC

El informe The Changing Face of Banking: Building Resilience Through Change (La evolución del sector bancario: promover la resiliencia mediante el cambio) destaca que la resiliencia, en lugar del tamaño o el legado, definirá el éxito a largo plazo para bancos que experimentan perturbaciones. El informe analiza cómo los bancos mundiales deben adaptar sus modelos operativos para absorber las perturbaciones, evolucionar y mantenerse resilientes en medio de la IA, los desafíos nativos digitales y la demanda mundial cambiante.

Basados en modelos impulsados por IA, en la nube primero y en activos ligeros, los bancos emergentes están estableciendo nuevos estándares de velocidad, personalización y rentabilidad y exponen las limitaciones de los modelos operativos tradicionales. Su rápido crecimiento presiona a las instituciones establecidas a innovar más rápido para seguir siendo competitivas. Sin una transformación decisiva, los fondos de ganancias del sector podrían caer en unos 170.000 millones de dólares para 2030, lo que llevará a muchas instituciones por debajo de su costo de capital.

Su excelencia,Arif Amiri, director ejecutivo de DIFC Authority, comentó: "A medida que el sector bancario mundial experimenta su transformación más importante en casi dos décadas, las instituciones deben adoptar la innovación, la resiliencia y la adaptabilidad para prosperar en un panorama financiero en rápida evolución moldeado por IA, activos digitales y mercados cambiantes a nivel mundial. En Dubái y en el DIFC, nos comprometemos a permitir esta transformación mediante un ecosistema centrado en el futuro que conecta a las instituciones a nivel mundial con oportunidades de alto crecimiento en Medio Oriente, África y el sur de Asia, a la vez que apoyamos a los bancos para generar la agilidad y la resiliencia necesarias para el futuro".

El informe identifica que los bancos que actúen con anticipación y decisión no solo defenderán la rentabilidad, sino que también desbloquearán nuevos grupos de clientes, nuevas regiones y clases de activos fronterizos. Al hacerlo, se posicionan para capturar una mayor parte de las finanzas a nivel mundial.

Como puente entre el este y el oeste, la ubicación geográfica de Dubái permite a los bancos conectar la innovación emergente de tecnología financiera con el capital global y llegar a mercados de alto crecimiento en Asia, el Golfo y África.

Es probable que los bancos utilicen jurisdicciones con regulación de apoyo para probar nuevos servicios y la precisión y gobernanza del modelo en entornos controlados antes de escalar a nivel regional. Como primer centro financiero nativo de IA del mundo, DIFC integra la inteligencia en procesos regulatorios e infraestructura de mercado, lo que permite a las empresas construir, probar y escalar servicios financieros impulsados por IA.

El informe da a conocer que los empresarios, los negocios familiares y las mujeres representan clientes bancarios influyentes cuyas necesidades financieras distintas y cambiantes siguen estando desatendidas.

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FUENTE Dubai International Financial Centre (DIFC)