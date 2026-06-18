DIFC「金融の未来」レポート：デジタルネイティブでAI主導のチャレンジャーバンクが銀行モデルを再定義し、2008年以来となる業界最大の変革を示唆

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2026年6月18日 /PRNewswire/ -- 中東、アフリカ、南アジアを代表する世界的な金融センターであるDubai International Financial Centre（DIFC）は、2026年「金融の未来（Future of Finance）」シリーズの第2弾となる報告書を発表しました。

「銀行業界の変貌：変化を通じてレジリエンスを構築する（The Changing Face of Banking: Building Resilience Through Change）」は、変革の波に対応する銀行にとって、規模や伝統ではなく、レジリエンスこそが長期的な成功を左右する要因となることを強調しています。同報告書では、AIやデジタルネイティブの新規参入企業、そして世界的な需要の変化という状況下で、グローバル銀行がいかにして事業モデルを適応させ、混乱を吸収し、進化を続け、レジリエンスを維持すべきかを考察しています。

DIFC

AIを駆使し、「クラウドファースト」かつ「アセットライト」のビジネスモデルを基盤とするチャレンジャーバンクは、スピード、パーソナライゼーション、コスト効率の面で新たな基準を打ち立て、従来の運営モデルの限界を浮き彫りにしています。こうした企業の急速な成長により、既存の金融機関は競争力を維持するために、より迅速にイノベーションを推進せざるを得なくなっています。抜本的な変革がなければ、2030年までに産業全体の利益総額は1,700億米ドル減少する可能性があり、多くの金融機関が資本コストを下回る状況に追い込まれることになります。

DIFC Authorityの最高経営責任者であるH.E. Arif Amiriは次のように述べました。「世界の銀行業界がここ20年近くで最も大きな変革期を迎えている中、各金融機関は、AIやデジタル資産、そして変化し続ける世界市場によって形作られる急速に進化する金融環境において繁栄を続けるために、イノベーション、レジリエンス、そして適応力を取り入れる必要があります。ドバイおよびDIFCでは、世界中の金融機関を中東、アフリカ、南アジア全域の成長著しいビジネスチャンスと結びつける未来志向のエコシステムを通じて、この変革の実現の支援に尽力するとともに、銀行が将来に向けて必要な俊敏性とレジリエンスを構築できるよう支援しています。」

同報告書は、早期かつ断固とした対応をとる銀行は、収益性を維持できるだけでなく、新たな顧客層、新たな地域、フロンティア資産クラスを開拓できると指摘しています。そうすることで、こうした銀行は世界の金融市場においてより大きなシェアを獲得できる立場を築くことができます。

東西を結ぶ架け橋として、ドバイの地理的な立地は、銀行が新興のFinTechイノベーションと世界の資本を結びつけ、アジア、湾岸諸国、アフリカ全域にわたる高成長市場にアクセスできるようにしています。

銀行は、支援的な規制環境が整った法域を活用し、地域規模での展開に先立ち、管理された環境下で新サービスの試験運用や、モデルの精度およびガバナンスの検証を行う可能性が高いとみられます。世界初のAIネイティブ金融センターとして、DIFCは規制プロセスや市場インフラにインテリジェンスを統合し、企業がAIを活用した金融サービスを構築、検証、拡大できるようにしています。

同報告書によると、起業家、ファミリーオフィス、そして女性が銀行にとって影響力のある顧客層を占めており、こうした顧客層が抱える、それぞれ異なり、変化し続ける金融ニーズは、依然として十分に満たされていないことが明らかになりました。

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ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/1874040/DIFC_Logo.jpg

SOURCE Dubai International Financial Centre (DIFC)