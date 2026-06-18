-Informe sobre el futuro de las finanzas del DIFC: Los bancos digitales emergentes impulsados por IA están redefiniendo los modelos bancarios, lo que indica el mayor cambio en el sector desde 2008

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dubai International Financial Centre (DIFC), el principal centro financiero mundial de Oriente Medio, África y el sur de Asia, presentó el segundo informe de su serie "El futuro de las finanzas 2026".

DIFC

El informe El rostro cambiante de la banca: Construyendo resiliencia a través del cambio subraya que la resiliencia, más que el tamaño o la tradición, definirá el éxito a largo plazo de los bancos que afrontan la disrupción. Examina cómo los bancos globales deben adaptar sus modelos operativos para absorber la disrupción, evolucionar y mantener su resiliencia ante la IA, los competidores digitales y la cambiante demanda global.

Basados en modelos impulsados por IA, con prioridad en la nube y una estructura de activos ligera, los bancos digitales están estableciendo nuevos estándares de velocidad, personalización y eficiencia de costes, evidenciando las limitaciones de los modelos operativos tradicionales. Su rápido crecimiento presiona a las instituciones establecidas a innovar con mayor rapidez para mantener su competitividad. Sin una transformación decisiva, los márgenes de beneficio del sector podrían caer en 170.000 millones de dólares para 2030, lo que llevaría a muchas instituciones a operar por debajo de su coste de capital.

Su Excelencia Arif Amiri, consejero delegado de la Autoridad del DIFC, comentó: "A medida que el sector bancario mundial experimenta su transformación más significativa en casi dos décadas, las instituciones deben adoptar la innovación, la resiliencia y la adaptabilidad para prosperar en un panorama financiero en rápida evolución, marcado por la IA, los activos digitales y los cambiantes mercados globales. En Dubái y el DIFC, estamos comprometidos a impulsar esta transformación mediante un ecosistema con visión de futuro que conecta a las instituciones globales con oportunidades de alto crecimiento en Oriente Medio, África y el sur de Asia, al tiempo que apoya a los bancos en el desarrollo de la agilidad y la resiliencia necesarias para el futuro".

El informe señala que los bancos que actúen con rapidez y decisión no solo defenderán su rentabilidad, sino que también accederán a nuevos grupos de clientes, nuevas regiones y clases de activos emergentes. De este modo, se posicionarán para captar una mayor cuota de las finanzas globales.

Como puente entre Oriente y Occidente, la ubicación geográfica de Dubái permite a los bancos conectar la innovación emergente de la tecnología financiera con el capital global y llegar a mercados de alto crecimiento en Asia, el Golfo Pérsico y África.

Es probable que los bancos utilicen jurisdicciones con regulaciones favorables para poner a prueba nuevos servicios y evaluar la precisión y la gobernanza de los modelos en entornos controlados antes de su expansión regional. Como primer centro financiero del mundo basado en IA, el DIFC está integrando la inteligencia artificial en los procesos regulatorios y la infraestructura del mercado, lo que permite a las empresas desarrollar, probar y escalar servicios financieros impulsados por IA.

El informe revela que los emprendedores, las oficinas familiares y las mujeres representan clientes bancarios influyentes cuyas necesidades financieras, distintas y en constante evolución, siguen sin estar atendidas.

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