DIFC-Bericht „Future of Finance": Digitale, KI-gesteuerte Challenger-Banken definieren Bankmodelle neu und kündigen damit den größten Branchenwandel seit 2008 an

DUBAI, VAE, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das weltweit führende Finanzzentrum im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien, hat den zweiten Bericht seiner Reihe 2026 Future of Finance veröffentlicht.

DIFC

Das sich wandelnde Gesicht des Bankwesens: Der Bericht Building Resilience Through Change unterstreicht, dass nicht Größe oder Tradition, sondern Resilienz den langfristigen Erfolg von Banken bestimmen wird, die sich in Zeiten des Umbruchs behaupten müssen. Er untersucht, wie globale Banken ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um Umbrüche abzufedern, sich weiterzuentwickeln und angesichts von KI, digital-nativen Herausforderern und einer sich wandelnden globalen Nachfrage widerstandsfähig zu bleiben.

Auf der Grundlage von KI-gesteuerten, „Cloud-First"- und „Asset-Light"-Modellen setzen Herausforderer-Banken neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Personalisierung und Kosteneffizienz und decken damit die Grenzen traditioneller Geschäftsmodelle auf. Ihr rasantes Wachstum setzt etablierte Institute unter Druck, schneller zu innovieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ohne eine entschlossene Transformation könnten die Gewinnpools der Branche bis 2030 um 170 Mrd. USD sinken, wodurch viele Institute unter ihre Kapitalkosten fallen würden.

S.E. Arif Amiri, CEO der DIFC Authority, kommentierte: „Da die globale Bankenbranche derzeit ihren bedeutendsten Wandel seit fast zwei Jahrzehnten durchläuft, müssen Institute auf Innovation, Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit setzen, um in einer sich rasch entwickelnden Finanzlandschaft zu bestehen, die von KI, digitalen Vermögenswerten und sich wandelnden globalen Märkten geprägt ist. In Dubai und im DIFC setzen wir uns dafür ein, diesen Wandel durch ein zukunftsorientiertes Ökosystem zu ermöglichen, das globale Institute mit wachstumsstarken Chancen im Nahen Osten, in Afrika und in Südasien verbindet und gleichzeitig Banken dabei unterstützt, die für die Zukunft erforderliche Agilität und Widerstandsfähigkeit aufzubauen."

Der Bericht stellt fest, dass Banken, die frühzeitig und entschlossen handeln, nicht nur ihre Rentabilität sichern, sondern auch neue Kundengruppen, neue Regionen und neue Anlageklassen erschließen werden. Auf diese Weise positionieren sie sich so, dass sie einen größeren Anteil am globalen Finanzmarkt gewinnen können.

Als Brücke zwischen Ost und West ermöglicht Dubais geografische Lage es den Banken, aufstrebende FinTech-Innovationen mit globalem Kapital zu verbinden und wachstumsstarke Märkte in Asien, am Golf und in Afrika zu erschließen.

Banken werden voraussichtlich Rechtsräume mit förderlichen regulatorischen Rahmenbedingungen nutzen, um neue Dienstleistungen zu erproben und die Modellgenauigkeit sowie die Governance in kontrollierten Umgebungen zu testen, bevor sie regional skalieren. Als weltweit erstes KI-natives Finanzzentrum integriert das DIFC künstliche Intelligenz in Regulierungsprozesse und die Marktinfrastruktur und ermöglicht es Unternehmen so, KI-gesteuerte Finanzdienstleistungen zu entwickeln, zu testen und zu skalieren.

Der Bericht zeigt, dass Unternehmer, Family Offices und Frauen einflussreiche Bankkunden darstellen, deren spezifische und sich wandelnde finanzielle Bedürfnisse nach wie vor nur unzureichend bedient werden.

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