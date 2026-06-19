Rapport du DIFC sur l'avenir de la finance : les banques challengers, natives du numérique et axées sur l'IA, redéfinissent les modèles bancaires, marquant ainsi la plus grande mutation du secteur depuis 2008

DUBAÏ, ÉAU, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Dubai International Financial Centre (DIFC), premier centre financier mondial au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, a publié le deuxième rapport de sa série Future of Finance.

DIFC

Le nouveau visage du secteur bancaire : le rapport Building Resilience Through Change, souligne que c'est la résilience, plutôt que la taille ou l'héritage, qui déterminera le succès à long terme des banques confrontées aux bouleversements du secteur. Il examine comment les banques internationales doivent adapter leurs modèles opérationnels pour faire face aux bouleversements, évoluer et rester résilientes face à l'IA, aux nouveaux acteurs nés du numérique et à l'évolution de la demande mondiale.

S'appuyant sur des modèles fondés sur l'IA, privilégiant le cloud et caractérisés par une faible intensité d'actifs, les banques challengers établissent de nouvelles normes en matière de rapidité, de personnalisation et de rentabilité, mettant ainsi en évidence les limites des modèles d'exploitation traditionnels. Leur croissance rapide oblige les établissements bien établis à innover plus rapidement pour rester compétitifs. Sans transformation décisive, les marges bénéficiaires du secteur pourraient reculer de 170 milliards USD d'ici 2030, ce qui ferait passer de nombreux établissements sous le seuil de leur coût du capital.

Son Excellence Arif Amiri, CEO de l'Autorité du DIFC, déclare : « Alors que le secteur bancaire mondial connaît sa plus importante transformation depuis près de deux décennies, les établissements financiers doivent miser sur l'innovation, la résilience et la capacité d'adaptation pour prospérer dans un écosystème en pleine évolution, façonné par l'IA, les actifs numériques et les fluctuations des marchés mondiaux. » À Dubaï et au DIFC, nous nous engageons à accompagner cette transformation grâce à un écosystème tourné vers l'avenir qui met en relation les établissements internationaux avec des opportunités à forte croissance au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, tout en aidant les banques à développer l'agilité et la résilience nécessaires pour l'avenir. »

Le rapport souligne que les banques qui agiront rapidement et avec détermination pourront non seulement préserver leur rentabilité, mais aussi conquérir de nouveaux segments de clientèle, de nouvelles régions et de nouvelles classes d'actifs émergentes. Ce faisant, ils se préparent pour conquérir une part plus importante du marché financier mondial.

Véritable pont entre l'Orient et l'Occident, la situation géographique de Dubaï permet aux banques de mettre en relation les innovations émergentes de la fintech avec les capitaux mondiaux et d'accéder aux marchés à forte croissance d'Asie, du Golfe et d'Afrique.

Il est probable que les banques aient recourir à des juridictions dotées d'une réglementation favorable pour tester de nouveaux services et évaluer la précision de leurs modèles ainsi que leur gouvernance dans des environnements contrôlés avant de les déployer à l'échelle régionale. En tant que premier centre financier au monde entièrement axé sur l'IA, le DIFC intègre l'IA dans les processus réglementaires et l'infrastructure de marché, permettant ainsi aux entreprises de développer, de tester et de déployer à grande échelle des services financiers basés sur l'IA.

Le rapport révèle que les entrepreneurs, les family offices et les femmes constituent une clientèle bancaire influente dont les besoins financiers spécifiques et en constante évolution restent insuffisamment pris en compte.

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