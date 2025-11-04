Revezamento da tocha para os XV Jogos Nacionais tem início, com Feng Xingya, presidente do Grupo GAC, atuando como condutor da tocha

HONG KONG, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 2 de novembro, o revezamento da tocha para os XV Jogos Nacionais da República Popular da China foi lançado simultaneamente em quatro cidades: Hong Kong, Macau, Guangzhou e Shenzhen.

Na cerimônia de revezamento da tocha de Hong Kong, Feng Xingya, presidente do Grupo GAC, concluiu com sucesso o revezamento da tocha como o 8º portador da tocha. Isso marca o retorno de Feng como portador da tocha para um grande evento esportivo após 15 anos, tendo anteriormente carregado a tocha para os Jogos Asiáticos de Guangzhou de 2010. Das margens do Rio das Pérolas às orlas do Porto de Vitória, Feng Xingya, com a tocha como símbolo, testemunhou a trajetória do GAC da China ao cenário global.

Como único Parceiro Automotivo Oficial dos XV Jogos Nacionais e dos Jogos Paraolímpicos e Especiais, o GAC está utilizando tecnologia para fortalecer o esporte, oferecendo suporte completo e de alta qualidade ao revezamento da tocha na região de Guangdong-Hong Kong-Macau. Todo o processo de revezamento da tocha contou com o apoio de diversos modelos do GAC para serviços de transporte, escolta e logística operacional, enquanto tecnologias de ponta como carros voadores, robôs humanoides inteligentes incorporados e direção autônoma de nível L4 foram implementados para aprimorar este evento esportivo de importância nacional, realizado conjuntamente pelas três regiões.

Durante o revezamento da tocha de Hong Kong, o E9 PHEV serviu como veículo de comando, escoltando a chama ao longo de sua jornada. Aproveitando sua rica experiência em veículos com volante à direita, o GAC também forneceu versões personalizadas de RHD do E9 PHEV e do HYPTEC HT como veículos de serviço oficiais para as divisões de Hong Kong e Macau, apoiando os Jogos com soluções de mobilidade ecológica e de baixo carbono.

Além disso, o GAC estabeleceu o Centro de Serviços de Mobilidade Inteligente para os Jogos, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com gerenciamento de processo completo e mecanismos de resposta rápida a emergências. Isso garantiu a operação segura e eficiente dos veículos de serviço e proporcionou uma experiência reconfortante e acolhedora, demonstrando plenamente os excelentes recursos de garantia da fabricação inteligente chinesa.

Dos Jogos Asiáticos de Guangzhou em 2010 aos XV Jogos Nacionais de 2025, os locais podem ter mudado, mas a paixão e o compromisso do GAC com o desenvolvimento esportivo do país permaneceram constantes. À medida que a presença comercial da empresa continua a se expandir, sua convicção na inovação como força motriz do progresso permanece firme.

