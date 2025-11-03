제15회 전국운동회 성화 봉송 시작, 펑싱야 GAC그룹 회장 겸 사장 성화 주자로

홍콩 2025년 11월 3일 /PRNewswire/-- 제15회 중국 전국운동회의 성화 봉송이 홍콩, 마카오, 광저우, 선전 등 4개 도시에서 지난 2일 동시에 시작됐다.

홍콩 성화 봉송 행사에서 펑싱야(Feng Xingya) GAC그룹 회장 겸 사장은 8번째 주자로 나서 성화 봉송을 성공적으로 마쳤다. 2010년 광저우 아시안게임 성화 봉송 이후 15년 만에 주요 국제 스포츠 행사에 다시 성화 주자로 다시 참여한 것이다. 주강 강변에서 빅토리아 항구 해안까지 이어진 성화를 통해 펑 회장은 GAC가 중국 기업에서 글로벌 브랜드로 성장해 온 발자취를 되새겼다.

Feng Xingya carried the National Games Torch in the relay (PRNewsfoto/GAC)

제15회 전국운동회(15th National Games)와 장애인•특수체육대회(the Para & Special Games)의 유일한 공식 자동차 파트너인 GAC는 첨단 기술을 통해 스포츠를 지원하며, 광둥•홍콩•마카오 지역 성화 봉송에 전방위적이고 높은 수준의 서비스를 제공했다. 성화 봉송 전 과정에는 셔틀 운행, 호송, 운영 물류를 위해 다양한 GAC 차량이 투입됐으며, 플라잉카와 실물형 지능 로봇, L4급 고수준 자율주행 등 첨단 기술이 동원돼 세 지역이 공동 주최한 국가적 스포츠 행사의 위상을 높였다.

홍콩 성화 봉송 기간 E9 PHEV는 지휘 차량으로 투입돼 성화 봉송 전 과정을 호위했다. GAC는 우핸들 차량(RHD) 제작 경험을 바탕으로 E9 PHEV와 HYPTEC HT의 맞춤형 RHD 버전을 홍콩과 마카오 구간의 공식 서비스 차량으로 제공하며, 저탄소•친환경 모빌리티 솔루션으로 대회 운영을 지원했다.

또한 GAC는 대회 기간 24시간 상시 운영되는 지능형 모빌리티 서비스 센터를 구축해 운영 전반을 관리하고 비상 상황에도 즉시 대응할 수 있는 체계를 마련했다. 이를 통해 서비스 차량의 안전하고 효율적인 운행을 보장하며, 참가자들에게 안전하고 편안한 이동 환경을 제공함으로써 중국 지능형 제조의 탁월한 운영 역량을 입증했다.

2010년 광저우 아시안게임부터 2025년 제15회 전국운동회에 이르기까지 개최지는 바뀌었지만 국가 스포츠 발전을 향한 GAC의 열정과 헌신은 변함이 없다. 회사의 사업 영역이 꾸준히 확장되는 가운데 GAC는 혁신이 발전을 이끄는 원동력이라는 믿음을 굳건히 지켜가고 있다.

SOURCE GAC