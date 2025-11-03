Fackellauf für die 15. Nationalen Spiele beginnt, mit Feng Xingya, Vorsitzender und Präsident der GAC Group, als Fackelträger

HONGKONG, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 2. November wurde der Fackellauf für die 15. Nationalen Spiele der Volksrepublik China gleichzeitig in vier Städten gestartet: Hongkong, Macao, Guangzhou und Shenzhen.

Feng Xingya carried the National Games Torch in the relay

Bei der Fackellaufzeremonie in Hongkong absolvierte Feng Xingya, Vorsitzender und Präsident der GAC Group, als achter Fackelläufer erfolgreich den Fackellauf. Damit kehrte Feng nach 15 Jahren als Fackelläufer zu einem großen Sportereignis zurück, nachdem er zuvor bereits bei den Asienspielen 2010 in Guangzhou die Fackel getragen hatte. Von den Ufern des Perlflusses bis zu den Ufern des Victoria Harbour hat Feng Xingya mit der Fackel als Medium die Reise von GAC von China auf die Weltbühne miterlebt.

Als einziger offizieller Automobilpartner der 15. Nationalen Spiele und der Para & Special Games nutzt GAC Technologie, um den Sport zu fördern, und bietet umfassende, hochwertige Serviceunterstützung für den Fackellauf in der Region Guangdong-Hongkong-Macau. Der gesamte Fackellauf wurde von mehreren GAC-Modellen für Shuttle-Dienste, Begleitaufgaben und operative Logistik unterstützt, während modernste Technologien wie fliegende Autos, intelligente humanoide Roboter und hochgradig autonomes Fahren der Stufe L4 eingesetzt wurden, um dieses national bedeutende Sportereignis, das gemeinsam von den drei Regionen ausgerichtet wurde, zu bereichern.

Während des Fackellaufs in Hongkong diente der E9 PHEV als Kommandofahrzeug und begleitete die Flamme auf ihrer gesamten Reise. Aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung mit Fahrzeugen mit Rechtslenkung stellte GAC auch maßgeschneiderte RHD-Versionen des E9 PHEV und HYPTEC HT als offizielle Dienstfahrzeuge für die Divisionen Hongkong und Macao zur Verfügung und unterstützte die Spiele mit kohlenstoffarmen und umweltfreundlichen Mobilitätslösungen.

Darüber hinaus richtete GAC das Intelligent Mobility Service Center für die Spiele ein, das rund um die Uhr mit einem vollständigen Prozessmanagement und schnellen Notfallreaktionsmechanismen betrieben wurde. Dies gewährleistete den sicheren und effizienten Betrieb der Servicefahrzeuge und sorgte für ein beruhigendes und herzerwärmendes Erlebnis, das die herausragenden Garantieleistungen der chinesischen intelligenten Fertigung voll und ganz unter Beweis stellte.

Von den Asienspielen 2010 in Guangzhou bis zu den 15. Nationalen Spielen 2025 haben sich zwar die Austragungsorte geändert, aber die Leidenschaft und das Engagement von GAC für die sportliche Entwicklung des Landes sind unverändert geblieben. Während das Unternehmen weiter wächst, bleibt sein Glaube an Innovation als treibende Kraft des Fortschritts unerschütterlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811117/image_1.jpg