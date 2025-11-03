Da comienzo el Relevo de la Antorcha de los XV Juegos Nacionales: Feng Xingya es portador de la antorcha

- Da comienzo el Relevo de la Antorcha de los XV Juegos Nacionales, con Feng Xingya, presidente y director general del Grupo GAC, como portador de la antorcha

HONG KONG, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 2 de noviembre, el relevo de la antorcha de los XV Juegos Nacionales de la República Popular China se inició simultáneamente en cuatro ciudades: Hong Kong, Macao, Guangzhou y Shenzhen.

Feng Xingya carried the National Games Torch in the relay

En la ceremonia del relevo de la antorcha de Hong Kong, Feng Xingya, presidente del Grupo GAC, completó con éxito el relevo como octavo portador de la antorcha. Esto marca su regreso como portador de la antorcha en un gran evento deportivo después de 15 años, tras haberla portado en los Juegos Asiáticos de Guangzhou 2010. Desde las orillas del río Pearl hasta las costas del puerto Victoria, Feng Xingya, con la antorcha como símbolo, ha sido testigo del recorrido de GAC desde China hasta el escenario mundial.

Como único socio de automoción oficial de los XV Juegos Nacionales y los Juegos Paralímpicos y Especiales, GAC aprovecha la tecnología para potenciar el deporte, brindando un servicio integral y de alta calidad para el relevo de la antorcha en la región de Guangdong-Hong Kong-Macao. Todo el proceso del relevo contó con el apoyo de diversos modelos de GAC para servicios de transporte, escolta y logística operativa, mientras que tecnologías de vanguardia como coches voladores, robots humanoides inteligentes y conducción autónoma de nivel 4 se implementaron para realzar este importante evento deportivo nacional organizado conjuntamente por las tres regiones.

Durante el relevo de la antorcha de Hong Kong, el E9 PHEV sirvió como vehículo de mando, escoltando la llama a lo largo de su recorrido. Gracias a su amplia experiencia en vehículos con volante a la derecha, GAC también proporcionó versiones personalizadas con volante a la derecha del E9 PHEV y del HYPTEC HT como vehículos de servicio oficiales para las divisiones de Hong Kong y Macao, apoyando los Juegos con soluciones de movilidad sostenibles y de bajas emisiones de carbono.

Además, GAC estableció el Centro de Servicio de Movilidad Inteligente para los Juegos, que operó las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una gestión integral de procesos y mecanismos de respuesta rápida ante emergencias. Esto garantizó el funcionamiento seguro y eficiente de los vehículos de servicio y brindó una experiencia reconfortante y gratificante, demostrando plenamente las excelentes capacidades de garantía de la fabricación inteligente china.

Desde los Juegos Asiáticos de Guangzhou 2010 hasta los XV Juegos Nacionales de 2025, las sedes pueden haber cambiado, pero la pasión y el compromiso de GAC con el desarrollo deportivo del país se han mantenido constantes. A medida que la presencia comercial de la empresa continúa creciendo, su convicción en la innovación como motor del progreso permanece firme.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811117/image_1.jpg