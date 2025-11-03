Coup d'envoi du relais de la flamme pour les 15e Jeux nationaux, avec Feng Xingya, président du conseil d'administration et président du groupe GAC, comme porteur de la flamme

HONG KONG, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 2 novembre, le relais de la flamme des 15e Jeux nationaux de la République populaire de Chine a été lancé simultanément dans quatre villes : Hong Kong, Macao, Guangzhou et Shenzhen.

Feng Xingya carried the National Games Torch in the relay

Lors de la cérémonie du relais de la flamme à Hong Kong, Feng Xingya, président du groupe GAC, a terminé avec succès le relais de la flamme en tant que 8e porteur. Il s'agit du retour de Feng en tant que porteur de la flamme pour un événement sportif majeur après 15 ans, puisqu'il avait déjà porté la flamme pour les Jeux asiatiques de Guangzhou en 2010. Des rives de la rivière des Perles aux rives du port de Victoria, Feng Xingya, avec la torche comme support, a été le témoin du voyage de GAC de la Chine à la scène mondiale.

En tant qu'unique partenaire automobile officiel des 15e Jeux nationaux et des Jeux paralympiques et spéciaux, GAC met la technologie au service du sport en fournissant des services complets et de haute qualité pour le relais de la flamme dans la région de Guangdong-Hong Kong-Macao. L'ensemble du processus de relais de la flamme a été soutenu par plusieurs modèles de GAC pour les services de navette, les tâches d'accompagnement et la logistique opérationnelle, tandis que des technologies de pointe telles que les voitures volantes, les robots humanoïdes intelligents et la conduite autonome de haut niveau L4 ont été déployées pour améliorer cet événement sportif d'importance nationale organisé conjointement par les trois régions.

Lors du relais de la flamme à Hong Kong, le E9 PHEV a servi de véhicule de commandement, escortant la flamme tout au long de son parcours. Tirant parti de sa riche expérience dans le domaine des véhicules à conduite à droite, GAC a également fourni des versions RHD personnalisées du E9 PHEV et du HYPTEC HT en tant que véhicules de service officiels pour les divisions de Hong Kong et de Macao, soutenant ainsi les Jeux avec des solutions de mobilité vertes et à faible émission de carbone.

En outre, la GAC a mis en place un centre de services de mobilité intelligente pour les Jeux, fonctionnant 24/7, avec une gestion complète des processus et des mécanismes de réponse rapide en cas d'urgence. Cela a permis d'assurer un fonctionnement sûr et efficace des véhicules de service et de fournir une expérience rassurante et réconfortante, démontrant pleinement les capacités de garantie exceptionnelles de la fabrication intelligente chinoise.

Des Jeux asiatiques de Guangzhou en 2010 aux 15e Jeux nationaux en 2025, les sites ont peut-être changé, mais la passion et l'engagement de GAC pour le développement sportif de la nation sont restés constants. Alors que l'empreinte commerciale de l'entreprise continue de s'étendre, sa conviction que l'innovation est la force motrice du progrès reste inébranlable.

