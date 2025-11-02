十五運會火炬傳遞開跑，廣汽集團董事長馮興亞擔任火炬手
02 11月, 2025, 18:31 CST
香港 2025年11月2日 /美通社/ -- 11 月 2 日，第十五屆全國運動會火炬傳遞在香港、澳門、廣州、深圳四地同步開展。
在香港的火炬傳遞儀式上，廣汽集團董事長、總經理馮興亞作為第 8 棒火炬手圓滿完成了火炬傳遞。這是繼 2010 年擔任廣州亞運會火炬手後，馮興亞時隔 15 年再度執棒體育盛會的火炬。從珠江水畔到維港之畔，馮興亞以火炬為媒，見證了廣汽集團從中國走向全世界的奮進歷程。
作為十五運會和殘特奧會唯一汽車官方合作夥伴，廣汽集團以科技賦能體育，為粵港澳火炬傳遞提供全方位、高品質的服務保障。本次粵港澳火炬傳遞全程由廣汽旗下多款車型提供接駁、護衛、運營等多個環節支持，並以飛行汽車、具身智能人形機器人、 L4 高度自動駕駛等硬核科技賦能，助力這場粵港澳三地聯合承辦的國家級體育盛會。
在香港的火炬傳遞中， E9 PHEV 作為指揮車，全程護航火炬傳遞。此外，依托豐富的「右舵車」製造經驗，廣汽還為香港、澳門賽區提供定制的「右舵版」全球化賽事用車 E9 PHEV 和 HYPTEC HT 作為服務用車，將全程以低碳、綠色出行方式為賽事保駕護航。
此外，廣汽還設立了廣汽全運會智行保障中心，實行 7×24 小時全程運營與應急響應機制，確保賽事用車安全高效運行，服務體驗安心暖心，全面彰顯中國智造的卓越保障實力。
從 2010 年廣州亞運會，到 2025 年十五運會，改變的是賽場，不變的是廣汽為體育事業奔赴的熱忱與擔當；改變的是不斷擴大的事業版圖，不變的是廣汽始終以科技創新驅動發展的底氣。
