十五運會火炬傳遞開跑，廣汽集團董事長馮興亞擔任火炬手

作為十五運會和殘特奧會唯一汽車官方合作夥伴，廣汽集團以科技賦能體育，為粵港澳火炬傳遞提供全方位、高品質的服務保障。本次粵港澳火炬傳遞全程由廣汽旗下多款車型提供接駁、護衛、運營等多個環節支持，並以飛行汽車、具身智能人形機器人、 L4 高度自動駕駛等硬核科技賦能，助力這場粵港澳三地聯合承辦的國家級體育盛會。

在香港的火炬傳遞中， E9 PHEV 作為指揮車，全程護航火炬傳遞。此外，依托豐富的「右舵車」製造經驗，廣汽還為香港、澳門賽區提供定制的「右舵版」全球化賽事用車 E9 PHEV 和 HYPTEC HT 作為服務用車，將全程以低碳、綠色出行方式為賽事保駕護航。

此外，廣汽還設立了廣汽全運會智行保障中心，實行 7×24 小時全程運營與應急響應機制，確保賽事用車安全高效運行，服務體驗安心暖心，全面彰顯中國智造的卓越保障實力。

從 2010 年廣州亞運會，到 2025 年十五運會，改變的是賽場，不變的是廣汽為體育事業奔赴的熱忱與擔當；改變的是不斷擴大的事業版圖，不變的是廣汽始終以科技創新驅動發展的底氣。

