Comienza el relevo de la antorcha para la de los XV Juegos Nacionales, con Feng Xingya, presidente y director general de GAC Group, como portador de la antorcha

HONG KONG, 3 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El relevo de la antorcha para los XV Juegos Nacionales de la República Popular China se inició de forma simultánea en cuatro ciudades: Hong Kong, Macao, Guangzhou y Shenzhen.

En la ceremonia de relevo de la antorcha de Hong Kong, Feng Xingya, presidente y director general de GAC Group, completó con éxito el relevo de la antorcha como el 8.° portador de la antorcha. Esto marca el regreso de Feng como portador de la antorcha para un importante evento deportivo después de 15 años, tras haber llevado la antorcha para los Juegos Asiáticos de Guangzhou de 2010. Desde las orillas del Pearl River hasta las orillas del puerto Victoria, Feng Xingya, con la antorcha como medio, ha sido testigo de la trayectoria de GAC desde China hasta el escenario mundial.

Como único socio automovilístico oficial de los XV Juegos Nacionales y los Juegos Paraolímpicos y Especiales, GAC está aprovechando la tecnología para potenciar los deportes y proporcionar un servicio de apoyo integral y de alta calidad para el relevo de la antorcha en la región de Guangdong-Hong Kong-Macao. Todo el proceso de relevo de la antorcha fue respaldado por múltiples modelos de GAC para servicios de transporte, tareas de escolta y logística operativa, mientras que se implementaron tecnologías de vanguardia como autos voladores, robots humanoides inteligentes incorporados y conducción autónoma de alto nivel L4 para mejorar este evento deportivo de importancia nacional organizado de forma conjunta por las tres regiones.

Durante el relevo de la antorcha de Hong Kong, el E9 PHEV sirvió como vehículo de mando para escoltar la llama a lo largo de su recorrido. Al aprovechar su rica experiencia en vehículos con volante a la derecha, GAC también proporcionó versiones RHD personalizadas del E9 PHEV y HYPTEC HT como vehículos de servicio oficial para las divisiones de Hong Kong y Macao, para apoyar los juegos con soluciones de movilidad bajas en carbono y ecológicas.

Además, GAC estableció el Centro de Servicio de Movilidad Inteligente para los juegos, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que cuenta con gestión completa de procesos y mecanismos de respuesta rápida ante emergencias. Este centro garantizó la operación segura y eficiente de los vehículos de servicio y proporcionó una experiencia tranquilizadora y reconfortante, demostrando plenamente las excelentes capacidades de garantía de la fabricación inteligente china.

Desde los Juegos Asiáticos de Guangzhou de 2010 hasta los XV Juegos Nacionales de 2025, los lugares pueden haber cambiado, pero la pasión y el compromiso de GAC con el desarrollo deportivo de la nación se han mantenido constantes. A medida que la huella comercial de la empresa sigue creciendo, su creencia en la innovación como fuerza motriz del progreso se mantiene firme.

