Riade se prepara para receber o mundo: UNIDO 2025 moldará o futuro de uma indústria inclusiva e sustentável

Cúpula global da indústria para forjar novas parcerias, promover o investimento e acelerar o crescimento industrial inclusivo

RIADE, Arábia Saudita, 15 de novembro de 2025 /PRNewswire/ — Em duas semanas, Riade sediará a 21ª Sessão da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), um encontro global crucial dedicado a transformar políticas industriais em ações concretas. A conferência será realizada no Centro Internacional de Conferências King Abdulaziz, de 23 a 27 de novembro de 2025, reunindo ministros, líderes corporativos, investidores e inovadores sob o tema "O poder do investimento e das parcerias para acelerar os ODS."

Riade se prepara para receber o mundo: UNIDO 2025 moldará o futuro da indústria inclusiva e sustentável

Antes da Conferência Geral, a LDCMC11 — uma conferência ministerial dedicada aos Países Menos Desenvolvidos em 22 de novembro — se concentrará em investimento, inovação e políticas industriais transformadoras. Esta Cúpula é uma plataforma decisiva para converter o diálogo em resultados de políticas, alianças acionáveis e acordos tangíveis que promovem o progresso industrial em economias avançadas e emergentes.

Esta cúpula de trabalho, um programa de cinco dias, será uma plataforma colaborativa que move os participantes da estratégia de alto nível para a execução no local. A agenda a ser publicada em breve, apresenta sessões plenárias, mesas redondas ministeriais, palestras sobre soluções focadas e exposições interativas. Estes serão criados em torno da missão central de mobilizar capital, dimensionar tecnologias avançadas e forjar as parcerias transfronteiriças necessárias para acelerar a industrialização sustentável e resiliente a nível global. Espaços dedicados para interações entre empresas, entre empresas e governos, e entre governos garantirão que cada reunião resulte em um desfecho concreto.

O significado global da cúpula é reforçado ainda mais por seu momento, com Riade também sediando a 11ª Conferência Ministerial dos Países Menos Desenvolvidos (LDCMC11) em 22 de novembro, imediatamente antes do GC21. Essa programação consecutiva cria uma conexão essencial entre o diálogo político e os resultados concretos, permitindo que ministros avancem na implementação da Estratégia Operacional da UNIDO para os Países Menos Desenvolvidos — especialmente nas áreas de transferência de tecnologia, desenvolvimento de cadeias de valor e fortalecimento da capacidade produtiva — garantindo que a transformação industrial gere benefícios reais para as economias mais vulneráveis do mundo.

Com a abertura das inscrições, a UNIDO e o Reino da Arábia Saudita esperam reunir uma poderosa coalizão de estados membros, organizações internacionais, líderes do setor privado, academia e sociedade civil.

Contato: Ahmed Monsour, M: +966 54 186 9849, E: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822696/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources.jpg

FONTE Ministry of Industry and Mineral Resources