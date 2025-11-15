Cumbre mundial de la industria para forjar nuevas alianzas, impulsar la inversión y acelerar el crecimiento industrial inclusivo

RIAD, Arabia Saudita, 15 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En dos semanas, Riad celebrará el 21.º período de sesiones de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), una reunión mundial fundamental dedicada a transformar la política industrial en acción. La conferencia se celebrará en el King Abdulaziz International Conference Centre, del 23 al 27 de noviembre de 2025 y reunirá a ministros, líderes empresariales, inversores e innovadores con el tema "El poder de la inversión y las alianzas para acelerar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)".

Riad se prepara para dar la bienvenida al mundo: la ONUDI 2025 dará forma al futuro de la industria inclusiva y sostenible

Antes de la Conferencia General, la LDCMC11, una conferencia ministerial dedicada a los países menos adelantados el 22 de noviembre, se centrará en la inversión, la innovación y las políticas industriales transformadoras. Esta cumbre es una plataforma determinante para convertir el diálogo en resultados políticos, alianzas viables y acuerdos tangibles que impulsen el progreso industrial en las economías avanzadas y emergentes por igual.

Esta cumbre de trabajo, un programa de cinco días, será una plataforma de colaboración que llevará a los participantes de la estrategia de alto nivel a la ejecución sobre el terreno. La agenda se publicará pronto e incluye sesiones plenarias, mesas de debate ministeriales, charlas centradas en soluciones y exposiciones interactivas. Estas actividades se construirán en torno a la misión central de movilizar capital, escalar tecnologías avanzadas y forjar las alianzas transfronterizas necesarias para acelerar la industrialización sostenible y resiliente a nivel mundial. Los espacios dedicados a la participación de empresa a empresa, de empresa a gobierno y de gobierno a gobierno garantizarán que cada reunión conduzca hacia un resultado concreto.

La importancia mundial de la cumbre se ve reforzada por su calendario, ya que Riad también será la sede de la 11.ª Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados (LDCMC11), el 22 de noviembre, inmediatamente antes del GC21. Esta programación consecutiva genera un vínculo crucial entre el diálogo sobre políticas y los resultados tangibles, lo que permite a los ministros avanzar en la implementación de la Estrategia Operativa de la ONUDI para los países menos adelantados, en particular en la transferencia de tecnología, el desarrollo de la cadena de valor y la creación de capacidad productiva, para garantizar que la transformación industrial genere beneficios concretos para las economías más vulnerables del mundo.

A medida que se abre el registro, la ONUDI y el Reino de Arabia Saudita esperan reunir a una poderosa coalición de estados miembros, organizaciones internacionales, líderes del sector privado, el mundo académico y la sociedad civil.

Contacto: Ahmed Monsour, Tel.: +966 54 186 9849, correo electrónico: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822696/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources.jpg

FUENTE Ministry of Industry and Mineral Resources