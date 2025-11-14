リヤド、世界を迎える準備を整える：UNIDO 2025が包摂的で持続可能な産業の未来を形作る

新たなパートナーシップ構築、投資促進、包摂的な産業成長加速を目指すグローバル産業サミット

リヤド（サウジアラビア）, 2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 2週間後、リヤドで第21回United Nations Industrial Development Organization（UNIDO）総会が開催されます。これは産業政策を具体化するための重要な国際会議です。会議は2025年11月23日から27日までキング・アブドゥルアズィーズ国際会議センターで開催され、「SDG加速のための投資とパートナーシップの力（The power of investment and partnerships to accelerate the SDGs）」をテーマに、閣僚、企業リーダー、投資家、イノベーターが一堂に会します。

総会に先立ち、LDCMC11（11月22日開催の後発開発途上国閣僚会議）では投資、イノベーション、変革的な産業政策に焦点を当てます。本サミットは、対話を政策成果、実行可能な連携、具体的な合意へと転換し、先進国・新興国を問わず産業発展を推進する決定的なプラットフォームとなります。

5日間にわたるこの実務的サミットは、参加者をハイレベル戦略から現場での実行へと導く協働プラットフォームとなります。近日公開予定の議題には、全体会議、閣僚級円卓会議、焦点型解決策協議、インタラクティブ展示会が含まれます。これらは、資本の動員、先進技術の拡大、そして世界的に持続可能で強靭な工業化を加速するために必要な国境を越えたパートナーシップの構築という中核的使命を軸に構成されます。企業間、企業と政府間、政府間の対話のための専用スペースにより、あらゆる会合が具体的な成果へと結びつくことが保証されます。

このサミットの国際的な重要性は、開催時期によってさらに強化されます。リヤドでは、GC21に先立ち、11月22日に第11回後発開発途上国閣僚会議（11th Ministerial Conference of the Least Developed Countries、LDCMC11）も開催される予定です。この連続したスケジュールは、政策対話と具体的な成果との重要な連携を生み出し、閣僚たちがUNIDOのLDC向け事業戦略（特に技術移転、バリューチェーン開発、生産能力構築）の実施を推進し、産業変革が世界で最も脆弱な経済圏に具体的な利益をもたらすことを保証することを可能にします。

登録受付開始にあたり、UNIDOとサウジアラビア王国は、加盟国、国際機関、民間セクターのリーダー、学術界、市民社会からなる強力な連合を結集することを期待しています。

