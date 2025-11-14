Riyad se prépare à accueillir le monde : L'ONUDI 2025 pour façonner l'avenir d'une industrie inclusive et durable

Un sommet industriel mondial pour nouer de nouveaux partenariats, stimuler l'investissement et accélérer la croissance industrielle inclusive

RIYAD, Arabie Saoudite, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans deux semaines, Riyad accueillera la 21e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), un rassemblement mondial essentiel destiné à appliquer la politique industrielle. La conférence se tiendra au Centre international de conférence du Roi Abdulaziz du 23 au 27 novembre 2025 et réunira des ministres, des chefs d'entreprise, des investisseurs et des innovateurs autour du thème « Le pouvoir de l'investissement et des partenariats pour accélérer la réalisation des ODD. »

Riyadh Prepares to Welcome the World: UNIDO 2025 to Shape the Future of Inclusive, Sustainable Industry

Avant la conférence générale, la LDCMC11 (conférence ministérielle dédiée aux pays les moins avancés qui se tiendra le 22 novembre) portera sur l'investissement, l'innovation et les politiques industrielles transformatrices. Ce sommet est une plateforme décisive pour que le dialogue aboutisse à des résultats politiques, à des alliances réalisables et à des accords tangibles qui stimulent le progrès industriel dans les économies avancées comme dans les économies émergentes.

Ce sommet, d'une durée de cinq jours, sera une plateforme de collaboration qui permettra aux participants de mettre en œuvre une stratégie de haut niveau sur le terrain. L'ordre du jour, qui sera bientôt publié, prévoit des séances plénières, des tables rondes ministérielles, des discussions sur des solutions ciblées et des expositions interactives. Le cœur des discussions portera sur la mobilisation des capitaux, l'évolution des technologies de pointe et l'établissement de partenariats transfrontaliers nécessaires pour accélérer l'industrialisation durable et résiliente à l'échelle mondiale. Des espaces dédiés à des projets entre entreprises, entre entreprises et gouvernements et entre gouvernements garantiront des résultats concrets à l'issue de chaque réunion.

L'importance mondiale du sommet est encore renforcée par son calendrier, Riyad accueillant également la 11e conférence ministérielle des pays les moins avancés (LDCMC11) le 22 novembre, juste avant la CG21. Cette programmation consécutive établit un lien crucial entre le dialogue politique et les résultats tangibles, permettant aux ministres d'assurer la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de l'ONUDI pour les PMA (en particulier en matière de transfert de technologie, de développement de la chaîne de valeur et de renforcement des capacités productives), afin de garantir que la transformation industrielle apporte des avantages concrets aux économies les plus vulnérables du monde.

Avec l'ouverture des inscriptions, l'ONUDI et le Royaume d'Arabie Saoudite se réjouissent de réunir une puissante coalition d'États membres, d'organisations internationales, de dirigeants du secteur privé, d'universitaires et de représentants de la société civile.

Contact : Ahmed Monsour, M: +966 54 186 9849, E : [email protected]

