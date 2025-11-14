Riad bereitet sich darauf vor, die Welt willkommen zu heißen: UNIDO 2025 soll die Zukunft einer inklusiven, nachhaltigen Industrie gestalten

Globaler Industriegipfel soll neue Partnerschaften schmieden, Investitionen fördern und integratives industrielles Wachstum beschleunigen

RIAD, Saudi-Arabien, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- In zwei Wochen wird Riad die 21. Tagung der „General Conference" der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) ausrichten, ein wichtiges globales Treffen, bei dem es darum geht, die Industriepolitik in die Tat umzusetzen. Die Konferenz findet vom 23. bis 27. November 2025 im King Abdulaziz International Conference Centre statt und bringt Minister, Unternehmensführer, Investoren sowie Innovatoren unter dem Motto „Die Kraft von Investitionen und Partnerschaften zur Beschleunigung der SDGs" zusammen.

Vor der Generalkonferenz wird sich die LDCMC11 – eine spezielle Ministerkonferenz für die am wenigsten entwickelten Länder am 22. November – auf Investitionen, Innovation und eine transformative Industriepolitik konzentrieren. Dieser Gipfel ist eine entscheidende Plattform, um den Dialog in politische Ergebnisse, umsetzbare Allianzen sowie greifbare Vereinbarungen umzuwandeln, die den industriellen Fortschritt in den Industrie- und Schwellenländern gleichermaßen vorantreiben.

Dieses Arbeitstreffen, ein fünftägiges Programm, wird eine kollaborative Plattform sein, die Teilnehmer vom strategischen Austausch auf hoher Ebene zur praktischen Umsetzung führt. Das Programm, das in Kürze veröffentlicht wird, umfasst Plenarsitzungen, Gespräche am runden Tisch auf Ministerebene, gezielte Lösungsgespräche und interaktive Ausstellungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Aufgabe, Kapital zu mobilisieren, fortschrittliche Technologien zu skalieren sowie grenzüberschreitende Partnerschaften zu schmieden, um die nachhaltige und widerstandsfähige Industrialisierung weltweit zu beschleunigen. Spezielle Bereiche für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, zwischen Unternehmen und Regierungen sowie zwischen Regierungen sorgen dafür, dass jedes Treffen zu einem konkreten Ergebnis führt.

Die globale Bedeutung des Gipfels wird durch seinen Zeitpunkt noch verstärkt, da in Riad auch die 11. Ministerkonferenz der am wenigsten entwickelten Länder (LDCMC11) am 22. November unmittelbar vor dem GC21, stattfindet. Die Minister können so die Umsetzung der UNIDO-Strategie für die am wenigsten entwickelten Länder vorantreiben, insbesondere in den Bereichen Technologietransfer, Entwicklung von Wertschöpfungsketten und Aufbau von Produktionskapazitäten, um sicherzustellen, dass der industrielle Wandel den schwächsten Volkswirtschaften der Welt konkrete Vorteile bringt.

Die UNIDO und das Königreich Saudi-Arabien freuen sich darauf, eine starke Koalition aus Mitgliedstaaten, internationalen Organisationen, führenden Vertretern des Privatsektors, der Wissenschaft sowie der Zivilgesellschaft zusammenzubringen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2822696/Ministry_of_Industry_and_Mineral_Resources.jpg