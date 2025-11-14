利雅得準備迎接世界：UNIDO 2025 務求塑造包容與可持續發展產業的未來

該工作高峰會為期五天，將建立一個協作平台，幫助參與者將高層策略轉為實際執行。即將公佈議程，並以全體會議、部長級圓桌會議、專題解決方案討論和互動展覽為特點。這些將以調動資金、推廣先進科技和建立跨境夥伴關係，從而滿足加速全球可持續發展兼具韌性工業化所需的核心使命為基礎。這專門為企業對企業、企業對政府與政府對政府的交流而設的空間，將確保每次會議均可帶動具體成果。

由於利雅得也將於 11 月 22 日主辦第 11 屆最低度發展國家部長級會議 (LDCMC11)，而 GC21 高峰會緊隨其後，所以這高峰會的召開時間，也進一步增強全球意義。這連續日程安排，在政策對話與實際成果之間建立重要聯繫，並協助部長們推進 UNIDO「最低度發展國家業務策略」的實施。這實施特別在於技術轉移、價值鏈發展和生產能力建設，從而確保產業轉型對全球最脆弱經濟體帶來切實利益。

隨着該高峰會接受參加報名，UNIDO 與沙地阿拉伯王國期待匯聚成員國、國際組織、私營部門領袖、學術界和民間社會而成的強大聯盟。

聯絡方法：Ahmed Monsour，手機號碼： +966 54 186 9849，電郵地址：[email protected]

SOURCE Ministry of Industry and Mineral Resources