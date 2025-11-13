Riad se prepara para recibir al mundo: UNIDO 2025 impulsará el futuro de una industria inclusiva y sostenible

Cumbre mundial de la industria para forjar nuevas alianzas, impulsar la inversión y acelerar el crecimiento industrial inclusivo

RIYADH, Arabia Saudí, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dentro de dos semanas, Riad acogerá la 21ª sesión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), un encuentro mundial crucial dedicado a transformar la política industrial en acciones concretas. La conferencia se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz del 23 al 27 de noviembre de 2025 y reunirá a ministros, líderes empresariales, inversores e innovadores bajo el lema 'El poder de la inversión y las alianzas para acelerar los ODS'.

Previo a la Conferencia General, la LDCMC11 —una conferencia ministerial dedicada a los Países Menos Adelantados que se celebrará el 22 de noviembre— se centrará en la inversión, la innovación y las políticas industriales transformadoras. Esta cumbre constituye una plataforma decisiva para convertir el diálogo en resultados políticos, alianzas viables y acuerdos tangibles que impulsen el progreso industrial tanto en las economías avanzadas como en las emergentes.

Esta cumbre de trabajo, con un programa de cinco días, será una plataforma colaborativa que permitirá a los participantes pasar de la estrategia de alto nivel a la ejecución práctica. El programa, que se publicará próximamente, incluye sesiones plenarias, mesas redondas ministeriales, debates sobre soluciones específicas y exposiciones interactivas. Estas actividades se estructurarán en torno a la misión central de movilizar capital, impulsar tecnologías avanzadas y forjar las alianzas transfronterizas necesarias para acelerar una industrialización sostenible y resiliente a nivel mundial. Espacios específicos para la interacción entre empresas, entre empresas y gobiernos, y entre gobiernos garantizarán que cada reunión contribuya a la consecución de resultados concretos.

La importancia global de la cumbre se ve reforzada por su fecha, ya que Riad también acoge la 11ª Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados (LDCMC11) el 22 de noviembre, inmediatamente antes de GC21. Esta coincidencia temporal crea un vínculo crucial entre el diálogo político y los resultados tangibles, permitiendo a los ministros impulsar la implementación de la Estrategia Operativa de UNIDO para los PMA —en particular en materia de transferencia de tecnología, desarrollo de cadenas de valor y fortalecimiento de la capacidad productiva— para garantizar que la transformación industrial genere beneficios concretos para las economías más vulnerables del mundo.

Con la apertura del plazo de inscripción, UNIDO y el Reino de Arabia Saudita esperan reunir a una sólida coalición de Estados miembros, organizaciones internacionales, líderes del sector privado, el ámbito académico y la sociedad civil.

