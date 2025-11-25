Ministro da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, eleito presidente da vigésima primeira Conferência Geral da UNIDO

RIADE, Arábia Saudita, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Sua Excelência Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro da Indústria e dos Recursos Minerais, foi formalmente nomeado Presidente da 21ª Conferência Geral da UNIDO durante sua cerimônia de abertura em Riade. A nomeação reflete o papel cada vez mais influente do Reino na direção da agenda global de desenvolvimento industrial.

Sua Excelência Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, recém-eleito Presidente da 21ª Conferência Geral da UNIDO

A presidência foi confirmada através da conferência geral, demonstrando um forte consenso internacional para a liderança do ministro Alkhorayef. O presidente prestes a deixar o cargo reconheceu oficialmente a decisão, declarando à conferência: "Distintos delegados, vamos agora proceder à eleição de um Presidente para a vigésima primeira sessão da Conferência Geral. Venho por meio desta apresentar Sua Excelência Bandar Alkhorayef, Ministro da Indústria e Recursos Minerais do Reino da Arábia Saudita. Tenho o prazer de declarar Sua Excelência o Ministro Alkhorayef eleito por indicação."

Aceitando o papel, o ministro Alkhorayef enfatizou a importância crítica da parceria e da inovação na formação do futuro da indústria: "Estou profundamente honrado pela confiança depositada em mim para servir como presidente da vigésima primeira sessão da Conferência Geral da Unido. Aceito essa responsabilidade com um firme compromisso de fortalecer a cooperação industrial global, promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável e garantir que nosso trabalho coletivo tenha um impacto real para todos os Estados-Membros. Juntos, aproveitaremos o impulso desta sessão e moldaremos um futuro em que o progresso industrial apoie a prosperidade, a resiliência e as oportunidades em todas as regiões."

Como Presidente, o Ministro Alkhorayef tem agora a tarefa de conduzir as negociações de alto nível para uma conclusão bem-sucedida no GC21 e garantir que os objetivos da Declaração de Riade sejam traduzidos em resultados práticos. Seu papel é criar consenso entre os Estados-Membros sobre questões críticas, desde cadeias de suprimentos sustentáveis até a governança de IA na indústria. Esta posição de liderança culmina com a responsabilidade de supervisionar a passagem tranquila da presidência na próxima Conferência Geral, garantindo a continuidade da agenda estratégica da Unido para além da sessão de Riade.

