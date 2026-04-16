RIKEN amplía la supercomputación cuántica en Japón con la actualización del sistema Quantinuum

La computadora cuántica H2 de Quantinuum ampliará el alcance y la precisión de la investigación farmacéutica y de ciencia de los materiales gracias a la plataforma informática híbrida Reimei-Fugaku

TOKIO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Quantinuum, una empresa líder en computación cuántica, anunció que RIKEN, el principal instituto nacional de investigación de Japón, ha adquirido su computadora cuántica System Model H2 para ampliar la capacidad de "Reimei-Fugaku", una plataforma de supercomputación cuántica híbrida en Japón.

Una visita a la computadora cuántica Reimei de Quantinuum en las instalaciones de RIKEN en Wako, Japón Speed Speed

La plataforma Reimei-Fugaku representa la frontera de la tecnología informática. Lanzada en la primavera de 2025, esta combina el sistema cuántico "Reimei" de Quantinuum con una de las supercomputadoras más rápidas del mundo, la "Fugaku" de RIKEN, conocida más formalmente como sistema informático de alto rendimiento (HPC).

Ahora, la plataforma informática híbrida está incorporando una actualización significativa. A principios de este mes, Quantinuum entregó su sistema H2 en las instalaciones de investigación de RIKEN cerca de Tokio, donde ya se está llevando a cabo el montaje para reemplazar a su predecesor, System Model H1, en el que se ha basado Reimei hasta la fecha. El sistema de 56 qubits de nueva generación está diseñado para ejecutar operaciones de alta fidelidad que pueden reducir el tiempo para obtener soluciones, permitir cargas de trabajo más grandes y admitir aplicaciones de mayor valor.

Los líderes tecnológicos perciben los sistemas informáticos híbridos como una forma práctica de superar los límites de la computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) clásica. Mediante la combinación de la gran potencia de procesamiento de datos de la HPC con la capacidad de una computadora cuántica de modelar moléculas y materiales complejos, los investigadores podrían resolver problemas de matemática especializada que los sistemas clásicos no pueden resolver por sí mismos de manera práctica.

Los investigadores ya han demostrado este potencial con el uso de la plataforma Reimei-Fugaku actual. En un flujo de trabajo cuya relevancia se puede extender a futuras aplicaciones farmacéuticas, simularon con éxito reacciones biomoleculares con una precisión que no sería factible que la HPC lograra de forma independiente.

Con múltiples estudios en química y ciencia de materiales ya en marcha en la plataforma, se espera que esta actualización de H2 acelere la investigación y permita efectuar descubrimientos científicos aún más complejos en todas las disciplinas.

El Dr. Mitsuhisa Sato, director de la División de Plataforma híbrida cuántica-HPC del Centro de Ciencias Informáticas RIKEN, expresó: "Desde su instalación en febrero de 2025, Reimei H1 ha sido ampliamente utilizada por los usuarios de JHPC-quantum y ha arrojado resultados significativos gracias a su alta fidelidad y conectividad de qubits flexible. La actualización a H2 es justo lo que hemos estado previendo con impaciencia, y con sus 56 qubits, esperamos que desempeñe un rol clave en la demostración de la ventaja cuántica a través de la informática híbrida cuántica-HPC ".

El Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director ejecutivo de Quantinuum, señaló: "Creemos que la decisión de RIKEN de seguir adoptando los sistemas Quantinuum para cumplir sus ambiciosos objetivos constituye una validación de nuestra hoja de ruta tecnológica y un reflejo del éxito de nuestra valiosa alianza. Con el liderazgo combinado de Quantinuum y RIKEN en cuántica y HPC, respectivamente, esperamos continuar superando los límites de la informática para abordar algunos de los desafíos más críticos y complejos que enfrentan la ciencia y la industria en la actualidad".

Este avance refleja el progreso continuo de la colaboración de Quantinuum y RIKEN en promover la infraestructura híbrida cuántica-HPC en Japón. Quantinuum tiene la intención de seguir trabajando con la comunidad de investigación del país para acelerar los casos de uso en el mundo real y contribuir al crecimiento de su ecosistema cuántico.

Acerca de RIKEN

RIKEN, una agencia nacional de investigación y desarrollo, es la institución de investigación integral más grande de Japón, reconocida por su investigación de alta calidad en una amplia variedad de disciplinas científicas. RIKEN, fundada en 1917, en un principio operó como una fundación de investigación privada que creció con rapidez tanto en tamaño como en alcance y, actualmente, abarca una red de centros e institutos de investigación de clase mundial en todo Japón.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para facilitar la implementación de la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha comercializado varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la arquitectura QCCD consolidada, que ha implementado con diseños y capacidades innovadores para alcanzar los niveles de precisión más altos del sector en cuanto a fidelidad promedio de las puertas de dos qubits[i]. Quantinuum colabora activamente con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de los materiales, de servicios financieros, así como los ámbitos gubernamental e industrial.

La empresa cuenta con una plantilla mundial de aproximadamente 700 empleados, entre los que se encuentran destacados científicos e investigadores. Más del 70% de su equipo tecnológico posee un doctorado. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con otras instalaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Singapur.

Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

[i] Al 31 de diciembre de 2025.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FSMe1RtnA1Y

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2957407/Quantinuum_Logo.jpg

FUENTE Quantinuum