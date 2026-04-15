RIKEN erweitert seine Quantensupercomputing-Kapazitäten in Japan durch eine Aufrüstung des Quantinuum-Systems

Der H2-Quantencomputer von Quantinuum soll mithilfe der hybriden Rechenplattform Reimei-Fugaku den Umfang und die Genauigkeit der Forschung in den Bereichen Pharmazie und Materialwissenschaften erweitern

TOKIO, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute bekannt, dass RIKEN, Japans führendes nationales Forschungsinstitut, seinen Quantencomputer vom Typ „System Model H2" erworben hat, um die Leistungsfähigkeit von „Reimei-Fugaku", einer hybriden Quanten-Supercomputer-Plattform in Japan, zu erweitern.

Ein Besuch des Quantinuum-Quantencomputers Reimei in der RIKEN-Einrichtung in Wako, Japan Speed Speed

Die Reimei-Fugaku-Plattform stellt die Grenze der Computertechnologie dar. Es wurde im Frühjahr 2025 in Betrieb genommen und verbindet das Quantinuum-Quantensystem „Reimei" mit dem RIKEN-Supercomputer „Fugaku", einem der schnellsten Supercomputer der Welt – genauer gesagt einem Hochleistungsrechnersystem (HPC).

Jetzt erhält die hybride Compute-Plattform ein umfangreiches Upgrade. Anfang dieses Monats lieferte Quantinuum sein H2-System an die Forschungsanlage von RIKEN in der Nähe von Tokio, wo bereits mit der Montage begonnen wurde, um das Vorgängermodell, das System H1, zu ersetzen, auf dem Reimei bisher basierte. Das 56-Qubit-System der neueren Generation wurde für hochpräzise Berechnungen entwickelt, die die Lösungszeit verkürzen, größere Datenmengen verarbeiten und anspruchsvollere Anwendungen ermöglichen.

Technologieführer betrachten hybride Rechensysteme als einen praktischen Weg, um die Grenzen des klassischen HPC zu überwinden. Durch die Kombination der enormen Rechenleistung von HPC mit der Fähigkeit eines Quantencomputers, komplexe Moleküle und Materialien zu modellieren, könnten Forscher in die Lage versetzt werden, spezielle mathematische Probleme zu lösen, deren Bearbeitung für klassische Systeme allein nicht praktikabel ist.

Forscher haben dieses Potenzial bereits mithilfe der aktuellen Reimei-Fugaku-Plattform aufgezeigt. In einem Arbeitsablauf, dessen Relevanz sich möglicherweise auf künftige pharmazeutische Anwendungen erstreckt, gelang es ihnen, biomolekulare Reaktionen mit einer Genauigkeit zu simulieren, die mit Hochleistungsrechnern allein nicht zu erreichen wäre.

Da auf der Plattform bereits zahlreiche Studien in den Bereichen Chemie und Materialwissenschaften laufen, soll dieses H2-Upgrade die Forschung beschleunigen und noch komplexere wissenschaftliche Entdeckungen in verschiedenen Disziplinen ermöglichen.

Dr. Mitsuhisa Sato, Division Director der Quantum-HPC Hybrid Platform Division am RIKEN Center for Computational Science, sagte: „Seit seiner Inbetriebnahme im Februar 2025 wird Reimei H1 von den Nutzern des JHPC-quantum intensiv genutzt und hat dank seiner hohen Genauigkeit und flexiblen Qubit-Konnektivität bedeutende Ergebnisse geliefert. Das Upgrade auf H2 ist genau das, worauf wir sehnsüchtig gewartet haben, und mit seinen 56 Qubits erwarten wir, dass es eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, den Quantenvorteil durch quanten-HPC-Hybridrechnen zu demonstrieren."

Dr. Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum, sagte: „Wir sind überzeugt, dass die Entscheidung von RIKEN, weiterhin auf Systeme von Quantinuum zu setzen, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, eine Bestätigung unserer technologischen Roadmap und Ausdruck des Erfolgs unserer geschätzten Partnerschaft ist. Dank der gemeinsamen Führungsrolle von Quantinuum und RIKEN in den Bereichen Quanteninformatik bzw. Hochleistungsrechnen erwarten wir, die Grenzen der Rechenleistung weiter zu verschieben, um einige der drängendsten und komplexesten Herausforderungen anzugehen, denen Wissenschaft und Industrie heute gegenüberstehen."

Diese Entwicklung spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte der Zusammenarbeit zwischen Quantinuum und RIKEN wider, deren Ziel es ist, die hybride Quanten-HPC-Infrastruktur in Japan voranzubringen. Quantinuum beabsichtigt, die Zusammenarbeit mit der Forschungsgemeinschaft des Landes fortzusetzen, um Anwendungsfälle in der Praxis voranzutreiben und zum Wachstum seines Quanten-Ökosystems beizutragen.

Informationen zu RIKEN

RIKEN, eine nationale Forschungs- und Entwicklungsagentur, ist Japans führende nationale Forschungsinstitution, die für ihre hochkarätige Forschung in einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen bekannt ist. RIKEN wurde 1917 ursprünglich als private Forschungsstiftung gegründet, hat jedoch schnell an Größe und Umfang zugenommen und umfasst heute ein Netzwerk von weltweit führenden Forschungszentren und Instituten in ganz Japan.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit innovativen Designs und Funktionen ausgestattet hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte auf Basis der durchschnittlichen Gattengenauigkeit bei Zwei-Qubit-Gattern zu erzielen.[i] Quantinuum unterhält aktive Kooperationen mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie dem staatlichen und industriellen Sektor.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter, darunter Spitzenwissenschaftler und Forscher. Über 70 % des Technologie-Teams haben einen Doktortitel. Der Hauptsitz von Quantinuum befindet sich in Broomfield, Colorado; weitere Standorte befinden sich in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Japan und in Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

[i] Stand 31. Dezember 2025.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=FSMe1RtnA1Y

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