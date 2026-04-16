리켄, 일본 내 양자 슈퍼컴퓨팅 확장… 퀀티넘 시스템 업그레이드 도입

퀀티넘의 H2 양자 컴퓨터, 레이메이-후가쿠 하이브리드 컴퓨팅 플랫폼 통해 제약 및 소재 연구 범위와 정확도 확대

도쿄, 2026년 4월 16일 /PRNewswire/ -- 선도적인 양자컴퓨팅 기업 퀀티넘(Quantinuum)이 4월 15일, 일본의 대표 국립 연구 기관인 리켄(RIKEN)이 자사의 시스템 모델 H2(System Model H2) 양자 컴퓨터를 도입해 일본의 양자 슈퍼컴퓨터 하이브리드 플랫폼 '레이메이-후가쿠(Reimei-Fugaku)'의 성능 확장을 추진한다고 발표했다.

레이메이-후가쿠 플랫폼은 컴퓨팅 기술의 최전선을 대표한다. 2025년 봄에 출범한 이 플랫폼은 퀀티넘의 '레이메이' 양자 시스템과 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터 중 하나이자 공식적으로는 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템으로 알려진 리켄의 '후가쿠'를 결합한 것이다.

A visit to Quantinuum's Reimei quantum computer at RIKEN's facility in Wako, Japan Speed Speed

현재 이 하이브리드 컴퓨팅 플랫폼은 대규모 업그레이드를 진행 중이다. 이달 초 퀀티넘은 도쿄 인근 리켄 연구시설에 H2 시스템을 납품했으며, 기존 레이메이의 기반이었던 시스템 모델 H1을 대체하기 위한 조립 작업이 이미 진행 중이다. 최신 세대인 56큐비트 시스템은 고충실도 연산을 위해 설계되어 해결 시간 단축, 더 큰 규모의 워크로드 처리, 그리고 보다 높은 가치의 응용을 구현한다.

기술 업계 리더들은 하이브리드 컴퓨팅 시스템을 기존 HPC의 한계를 극복할 수 있는 실질적인 방법으로 보고 있다. HPC의 강력한 데이터 처리 능력과 양자 컴퓨터의 복잡한 분자 및 소재 모델링 능력을 결합함으로써, 연구자들은 기존 컴퓨팅 시스템만으로는 처리하기 어려운 특수 수학 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

연구자들은 이미 현재의 레이메이-후가쿠 플랫폼을 통해 이러한 가능성을 입증한 바 있다. 향후 제약 분야 응용으로 확장될 가능성이 있는 워크플로에서, 이들은 기존 HPC 단독으로는 달성하기 어려운 정확도로 생체분자 반응을 시뮬레이션하는 데 성공했다.

현재 플랫폼에서는 화학 및 소재 과학 분야의 다수 연구가 진행 중이며, 이번 H2 업그레이드를 통해 연구 가속화와 함께 더욱 복잡한 과학적 발견이 다양한 분야에서 가능해질 것으로 기대된다.

리켄 계산과학연구센터(RIKEN Center for Computational Science) 양자-HPC 하이브리드 플랫폼 부문장인 사토 미쓰히사(Mitsuhisa Sato) 박사는 "2025년 2월 설치 이후 레이메이 H1은 높은 충실도와 유연한 큐비트 연결성을 바탕으로 JHPC-양자 사용자들 사이에서 폭넓게 활용되며 의미 있는 성과를 창출해 왔다"고 말했다. 이어 "이번 H2 업그레이드는 우리가 오랫동안 기대해온 것으로, 56큐비트를 통해 양자-HPC 하이브리드 컴퓨팅 기반의 양자 우위를 입증하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

퀀티넘의 라지브 하즈라(Rajeeb Hazra) 사장 겸 최고경영자는 "리켄이 야심 찬 목표 달성을 위해 퀀티넘 시스템을 지속적으로 채택하기로 한 결정은 당사의 기술 로드맵을 입증하는 동시에 양사 간 협력의 성과를 보여주는 것이라고 믿는다"고 말했다. 이어 "양자와 HPC 분야에서 각각 선도적 위치에 있는 퀀티넘과 리켄의 협력을 통해 과학 및 산업이 직면한 가장 중요하고 복잡한 문제 해결을 위해 컴퓨팅의 한계를 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이번 발전은 일본 내 양자-HPC 하이브리드 인프라 고도화를 위한 퀀티넘과 리켄 간 협력이 지속적으로 진전되고 있음을 보여준다. 퀀티넘은 향후에도 일본 연구 커뮤니티와 협력을 이어가며 실질적 활용 사례를 확대하고 양자 생태계 성장에 기여할 계획이다.

리켄 소개

리켄은 일본의 대표적인 국립 종합 연구 기관으로, 다양한 과학 분야에서 고품질 연구로 널리 알려져 있다. 1917년 민간 연구 재단으로 설립된 이후 규모와 연구 범위를 빠르게 확장해 왔으며, 현재 일본 전역에 세계적 수준의 연구센터 및 연구소 네트워크를 보유하고 있다.

퀀티넘 소개

퀀티넘은 실제 환경에서 양자 컴퓨팅을 활용할 수 있도록 설계된 풀스택 플랫폼을 제공하는 선도적 양자 컴퓨팅 기업이다. 이 회사는 검증된 QCCD 아키텍처 기반의 다수 세대 양자 시스템을 상용화했으며, 독자적인 설계와 기능을 통해 평균 2큐비트 게이트 충실도 기준 업계 최고 수준의 정확도를 달성했다.[i] 퀀티넘은 제약, 소재 과학, 금융서비스, 정부 및 산업 분야의 주요 기업들과 활발히 협력하고 있다.

퀀티넘은 약 700명의 글로벌 인력을 보유하고 있으며, 이 중 70% 이상이 박사 학위를 보유한 과학자 및 연구자로 구성되어 있다. 본사는 미국 콜로라도주 브룸필드에 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본, 싱가포르 등지에 추가 거점을 두고 있다.

자세한 정보는 www.quantinuum.com 에서 확인할 수 있다.

[i] 2025년 12월 31일 기준

영상 - https://www.youtube.com/watch?v=FSMe1RtnA1Y

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2957407/Quantinuum_Logo.jpg

SOURCE Quantinuum