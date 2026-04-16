RIKEN passe à l'échelle du supercalculateur quantique au Japon avec la mise à niveau du système Quantinuum

L'ordinateur quantique H2 de Quantinuum élargit la portée et la précision de la recherche pharmaceutique et en science des matériaux en utilisant la plateforme de calcul hybride Reimei-Fugaku

TOKYO, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, société leader dans le domaine de l'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui que RIKEN, le premier institut de recherche national du Japon, a fait l'acquisition de son ordinateur quantique System Model H2 afin d'augmenter la capacité de « Reimei-Fugaku », une plateforme hybride de supercalculateur quantique au Japon.

A visit to Quantinuum's Reimei quantum computer at RIKEN's facility in Wako, Japan Speed Speed

La plateforme Reimei-Fugaku représente la frontière de la technologie informatique. Lancée au printemps 2025, elle associe le système quantique « Reimei » de Quantinuum au « Fugaku » de RIKEN, l'un des superordinateurs les plus rapides au monde, plus connu sous le nom de système de calcul à haute performance (HPC).

Aujourd'hui, la plateforme de calcul hybride bénéficie d'une mise à jour substantielle. Au début du mois, Quantinuum a livré son système H2 au centre de recherche de RIKEN, près de Tokyo, où l'assemblage est déjà en cours pour remplacer son prédécesseur, le System Model H1, sur lequel Reimei s'est basé jusqu'à présent. Le système de 56 qubits de nouvelle génération est conçu pour des opérations de haute fidélité pouvant réduire le temps de résolution, permettre des charges de travail plus importantes et prendre en charge des applications de plus grande valeur.

Les leaders technologiques considèrent les systèmes de calcul hybrides comme un moyen pratique de surmonter les limites du calcul intensif classique. En combinant l'importante puissance de traitement des données du HPC avec la capacité d'un ordinateur quantique à modéliser des molécules et des matériaux complexes, les chercheurs pourraient être en mesure de résoudre des problèmes mathématiques spécialisés que les systèmes classiques ne peuvent pas traiter seuls.

Les chercheurs ont déjà démontré ce potentiel en utilisant la plateforme Reimei-Fugaku actuelle. Dans un flux de travail dont la pertinence pourrait s'étendre à de futures applications pharmaceutiques, ils ont réussi à simuler des réactions biomoléculaires avec une précision que le calcul haute performance ne pourrait pas atteindre de manière isolée.

Avec de nombreuses études en chimie et en science des matériaux déjà en cours sur la plateforme, cette mise à niveau vers le H2 devrait accélérer la recherche et permettre des découvertes scientifiques encore plus complexes dans toutes les disciplines.

Mitsuhisa Sato, directeur de la division de la plateforme hybride Quantum-HPC, du RIKEN Center for Computational Science, a déclaré : « Depuis son installation en février 2025, le Reimei H1 a été largement utilisé par les utilisateurs de JHPC-quantum et a fourni des résultats significatifs, grâce à sa haute fidélité et à la flexibilité de sa connectivité avec les qubits. La mise à niveau vers le H2 est exactement ce que nous attendions avec impatience, et avec ses 56 qubits, nous pensons qu'il jouera un rôle clé dans la démonstration de l'avantage quantique par le biais de l'informatique hybride quantique-HPC. »

Dr Rajeeb Hazra, président-directeur général de Quantinuum, a avancé : « Nous pensons que la décision de RIKEN de continuer à adopter les systèmes Quantinuum pour atteindre ses objectifs ambitieux est une validation de notre feuille de route technologique et un reflet du succès de notre précieux partenariat. Grâce au leadership combiné de Quantinuum et de RIKEN dans les domaines de la quantique et du calcul haute performance, nous espérons continuer à repousser les limites de l'informatique afin de relever certains des défis les plus critiques et les plus complexes auxquels la science et l'industrie sont confrontées aujourd'hui. »

Ce développement reflète les progrès continus de la collaboration entre Quantinuum et RIKEN pour faire avancer l'infrastructure hybride quantum-HPC au Japon. Quantinuum entend poursuivre sa collaboration avec la communauté des chercheurs du pays pour accélérer les cas d'utilisation dans le monde réel et contribuer à la croissance de son écosystème quantique.

À propos de RIKEN

RIKEN, une agence nationale de recherche et de développement, est le principal institut national de recherche multidisciplinaire du Japon réputé pour ses recherches de haute qualité dans un large éventail de disciplines scientifiques. Fondée en 1917, initialement en tant que fondation de recherche privée, RIKEN s'est rapidement développé en taille et en portée, englobant aujourd'hui un réseau de centres de recherche et d'instituts de classe mondiale à travers le Japon.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a déployé commercialement plusieurs générations de systèmes quantiques basés sur l'architecture QCCD bien établie qu'elle a mis en œuvre avec des designs et des capacités inédits pour atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur sur la base de la fidélité de porte à deux qubits moyenne.[i] Quantinuum dispose de contrats actifs avec les leaders du marché dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la science des matériaux, des services financiers et des marchés publics et industriels.

L'entreprise emploie environ 700 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technologique sont titulaires d'un doctorat. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et à Singapour.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quantinuum.com.

[i] Au 31 décembre 2025.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=FSMe1RtnA1Y

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