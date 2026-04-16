RIKEN 藉 Quantinuum 系統升級，擴大在日本的量子超級運算規模

Quantinuum 的 H2 量子電腦利用 Reimei-Fugaku 混合運算平台，使製藥及物料科學研究更廣闊更精確

東京2026年4月16日 /美通社/ -- 領先的量子運算公司 Quantinuum 今日宣佈，日本頂尖國家級研究機構 RIKEN 已採購其 System Model H2 量子電腦，用於提升日本混合量子超級運算平台「Reimei-Fugaku」的效能。

Reimei-Fugaku 平台手執運算技術界的牛耳 平台在 2025 年春季推出，結合 Quantinuum 的「Reimei」量子系統與 RIKEN 的「Fugaku」超級電腦；Fugaku 是全球速度數一數二的超級電腦，正式名稱是高效能運算 (HPC) 系統。

到訪日本和光市的 RIKEN 設施，參觀 Quantinuum 的 Reimei 量子電腦 Speed Speed

如今，這個混合運算平台迎來一次重大升級。 本月較早前，Quantinuum 已將 H2 系統送抵 RIKEN 位於東京附近的研究設施，並已在該處開始組裝，用來取代一直作為 Reimei 基礎的前一代 System Model H1。 新一代 56 量子位元系統的設計著重高保真度運作，可以縮短求解時間，應付更大規模的工作負載，並支援更高價值的應用場景。

科技界領袖們認為，混合運算系統是突破傳統 HPC 限制的實際可行途徑。 藉著 HPC 的強大數據處理能力，配合量子電腦模擬複雜分子和物料的功能，研究人員便可解決那些傳統系統獨力難當的專門數學問題。

研究人員已證明，現有的 Reimei-Fugaku 平台確實具備這種潛能。 在相關性可能延伸至未來製藥應用的工作流程中，它們成功模擬了生物分子反應，而且準確度之高，單靠 HPC 實在難以實現。

平台上已有多項化學及物料科學研究正在進行，因此這次 H2 升級可望加快研究步伐，並在不同學科領域中帶來更為複雜的科學發現。

RIKEN 運算科學中心量子-HPC 混合平台部門主管 Mitsuhisa Sato 博士說：「Reimei H1 自 2025 年 2 月安裝後，一直廣獲 JHPC-quantum 用戶採納，而且因其具備高保真度及靈活的量子位元連接能力，現已帶來豐碩成果。 升級至 H2 正是我們一直以來的殷切期盼；憑藉其 56 個量子位元，我們深信其將在藉量子-HPC 混合運算以彰顯量子優勢的歷程中，發揮關鍵作用。」

Quantinuum 董事長兼行政總裁 Rajeeb Hazra 博士說道：「我們相信，RIKEN 決定繼續採用 Quantinuum 系統來達成其遠大目標，既印證我們的技術路線圖，也體現我們之間寶貴合作關係的成功。」 結合 Quantinuum 及 RIKEN 在量子與 HPC 範疇的領導地位，我們期待能持續突破運算的極限，以應付當今科學與工業所面對最關鍵、最複雜的挑戰。」

是次發展，反映出 Quantinuum 與 RIKEN 在日本推進量子-HPC 混合基礎設施方面的合作，正持續取得進展。 Quantinuum 打算繼續與日本研究界並肩合作，促使實際應用案例早日出現，並為其量子生態系統的茁壯成長作出貢獻。

關於 RIKEN

RIKEN 是國立研究開發機構，亦是當地頂尖的國家級綜合研究所，以橫跨多個科學領域的卓越研究而聞名。 RIKEN 於 1917 年成立，最初是私人研究基金會，其後規模及領域迅速壯大，現時已包括一個覆蓋日本各地的世界級研究中心與研究所網絡。

關於 Quantinuum

Quantinuum 作為頂尖量子運算公司，提供全面整合的平台，致力讓量子運算技術能在真實環境中實際應用。 公司已將多代基於成熟量子電荷耦合裝置 (QCCD) 架構的量子系統投入商業應用，並透過創新設計與功能，在平均雙量子位元閘極保真度方面達到業內最高的精準水平。[i] Quantinuum 與製藥、物料科學、金融服務、政府及工業等領域的市場領導者，均建立了積極的合作關係。

公司擁有約 700 名員工，遍佈全球，團隊匯聚頂尖的科學家及研究人員。 技術團隊中，超過 70% 成員擁有博士學位。 Quantinuum 總部設於科羅拉多州布魯姆菲爾德，於美國、英國、德國、日本及新加坡均設有設施。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.quantinuum.com。

[i] 截至 2025 年 12 月 31 日止。

SOURCE Quantinuum