RIKEN amplía la supercomputación cuántica en Japón con la actualización del sistema Quantinuum

El ordenador cuántico H2 de Quantinuum ampliará el alcance y la precisión de la investigación farmacéutica y de ciencia de los materiales utilizando la plataforma de computación híbrida Reimei-Fugaku.

TOKIO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, una empresa líder en computación cuántica, anunció hoy que RIKEN, el principal instituto nacional de investigación de Japón, ha adquirido su ordenador cuántico System Model H2 para ampliar la capacidad de "Reimei-Fugaku", una plataforma híbrida de supercomputación cuántica en Japón.

A visit to Quantinuum's Reimei quantum computer at RIKEN's facility in Wako, Japan Speed Speed

La plataforma Reimei-Fugaku representa la vanguardia de la tecnología informática. Lanzada en la primavera de 2025, combina el sistema cuántico "Reimei" de Quantinuum con el "Fugaku" de RIKEN, uno de los superordenadores más rápidos del mundo, conocido formalmente como sistema de computación de alto rendimiento (HPC).

Ahora, la plataforma de computación híbrida está recibiendo una importante actualización. A principios de este mes, Quantinuum entregó su sistema H2 al centro de investigación de RIKEN, cerca de Tokio, donde ya se está llevando a cabo el ensamblaje para reemplazar a su predecesor, el System Model H1, en el que se basaba Reimei hasta la fecha. El sistema de nueva generación, de 56 cúbits, está diseñado para operaciones de alta fidelidad que pueden reducir el tiempo de resolución, permitir cargas de trabajo más grandes y dar soporte a aplicaciones de mayor valor.

Los líderes tecnológicos ven en los sistemas de computación híbrida una forma práctica de superar las limitaciones de la computación de alto rendimiento (HPC) clásica. Al combinar la considerable capacidad de procesamiento de datos de la HPC con la capacidad de una computadora cuántica para modelar moléculas y materiales complejos, los investigadores podrían resolver problemas matemáticos especializados que resultan inviables para los sistemas clásicos por sí solos.

Los investigadores ya han demostrado este potencial utilizando la plataforma actual de Reimei-Fugaku. En un flujo de trabajo cuya relevancia podría extenderse a futuras aplicaciones farmacéuticas, lograron simular reacciones biomoleculares con una precisión que sería inviable para la computación de alto rendimiento (HPC) de forma aislada.

Con múltiples estudios de química y ciencia de los materiales ya en marcha en la plataforma, se espera que esta actualización H2 acelere la investigación y permita descubrimientos científicos aún más complejos en diversas disciplinas.

El doctor Mitsuhisa Sato, director de la División de Plataforma Híbrida Cuántica-HPC del Centro RIKEN de Ciencias Computacionales, declaró: "Desde su instalación en febrero de 2025, Reimei H1 ha sido ampliamente utilizado por los usuarios de JHPC-quantum y ha ofrecido resultados significativos gracias a su alta fidelidad y conectividad flexible de cúbits. La actualización a H2 es justo lo que esperábamos con entusiasmo y, con sus 56 cúbits, prevemos que desempeñará un papel fundamental en la demostración de la ventaja cuántica mediante la computación híbrida cuántica-HPC".

El doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum, declaró: "Creemos que la decisión de RIKEN de seguir adoptando los sistemas de Quantinuum para alcanzar sus ambiciosos objetivos valida nuestra hoja de ruta tecnológica y refleja el éxito de nuestra valiosa colaboración. Gracias al liderazgo conjunto de Quantinuum y RIKEN en computación cuántica y de alto rendimiento, respectivamente, esperamos seguir ampliando los límites de la computación para abordar algunos de los retos más críticos y complejos a los que se enfrentan la ciencia y la industria en la actualidad".

Este avance refleja el progreso continuo de la colaboración entre Quantinuum y RIKEN para impulsar la infraestructura híbrida cuántica-HPC en Japón. Quantinuum tiene la intención de seguir colaborando con la comunidad investigadora del país para acelerar la aplicación práctica de los casos de uso y contribuir al crecimiento de su ecosistema cuántico.

Acerca de RIKEN

RIKEN, una agencia nacional de investigación y desarrollo, es la principal institución nacional de investigación integral de Japón, reconocida por su investigación de alta calidad en diversas disciplinas científicas. Fundada en 1917, inicialmente como una fundación privada de investigación, RIKEN ha crecido rápidamente en tamaño y alcance, abarcando hoy una red de centros e institutos de investigación de primer nivel en todo Japón.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha adaptado con diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits.[i] Quantinuum mantiene una colaboración activa con empresas líderes en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria.

La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 700 empleados, entre los que se incluyen destacados científicos e investigadores. Más del 70 % de su equipo tecnológico posee doctorados. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Singapur.

Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

[i] A 31 de diciembre de 2025.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=FSMe1RtnA1Y

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2957407/Quantinuum_Logo.jpg