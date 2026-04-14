Rompendo o gargalo nos componentes centrais de imagem médica: VITAL MedTech apresenta sua solução de integração vertical, dos materiais aos sistemas médicos, na CMEF 2026

XANGAI, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Na CMEF 2026, a VITAL MedTech, unidade de saúde da VITAL MATERIALS, apresentou uma linha completa de inovações baseadas em suas tecnologias centrais de semicondutores. Ela demonstrou sua integração vertical completa em materiais centrais, chips e sistemas médicos.

Inovação tecnológica: Dominando a tecnologia de desenvolvimento de componentes centrais

A tecnologia global de imagem médica está passando da digitalização para a precisão. Especialistas apontam que o futuro da imagem médica está na capacidade de capturar sinais vitais fracos — um recurso diretamente determinado pelas propriedades físicas dos detectores de front-end.

Por anos, o setor de imagem médica enfrentou um gargalo: forte dependência de fornecimentos externos para os componentes centrais de sistemas de imagem de alta tecnologia. Aproveitando a experiência da VITAL MATERIALS em materiais semicondutores da primeira à quarta geração, a VITAL MedTech traduz as vantagens dos semicondutores em valor clínico tangível na área de imagem médica.

Integração vertical: dos materiais aos sistemas médicos

Na CMEF 2026, a VITAL MedTech destacou suas tecnologias centrais baseadas em semicondutores como CZT, SiC e InP, demonstrando sua integração vertical completa.

Diagnóstico orientado para a precisão: Seus detectores de CZT desenvolvidos internamente rompem as limitações físicas dos detectores cintiladores tradicionais e permitem a captura de cada fóton de raio X, trazendo assim maior resolução de energia.

Ressonância magnética de ponta: Aproveitando a tecnologia de semicondutores de largo gap, o amplificador de gradiente desenvolvido internamente com unidades de SiC alcança perdas de comutação extremamente baixas e resposta em nível de nanossegundos, aumentando expressivamente a taxa de variação e a eficiência da gestão térmica. Isso estabelece a base para sistemas de ressonância magnética com baixo uso de hélio ou mesmo livres de hélio, oferecendo maior velocidade de varredura e capacidade de imagem em nível de milissegundos.

Cadeia inteligente de dados de imagem: Com a tecnologia de co-empacotamento optoeletrônico em InP, a VITAL MedTech criou um caminho de transmissão de dados ultrarrápido que resolve a congestão de dados em conjuntos massivos, permitindo assim o processamento em tempo real de dados brutos em escala de petabytes.

Fortalecendo a prática clínica: Para um melhor cuidado ao paciente

O Sr. Zhu Shihui, fundador e presidente da VITAL MATERIALS, declarou no lançamento: "Os semicondutores são a base dos equipamentos médicos de ponta. Nosso objetivo não é apenas fabricar equipamentos, mas oferecer ferramentas clínicas mais precisas por meio da inovação em ciência dos materiais, contribuindo com nossa força para a área da saúde."

Os especialistas observaram que o modelo de cadeia industrial completa da VITAL MedTech rompe o gargalo de eficiência tradicional de P&D. Isso traz uma transformação mais rápida das conquistas científicas e novos caminhos de desenvolvimento para o setor de equipamentos médicos de ponta.

A VITAL MedTech está transformando essas tecnologias fundamentais em soluções para diversos cenários clínicos, garantindo que mais pacientes se beneficiem das inovações tecnológicas.

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FONTE VITAL MedTech