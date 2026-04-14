نسف العقبات الكبرى في المكونات الأساسية للتصوير الطبي: VITAL MedTech تكشف عن حل التكامل العمودي الخاص بها من المواد إلى الأنظمة الطبية في معرض CMEF 2026

شنغهاي ، 14 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في إطار "معرض المعدات الطبية الدولي في الصين لعام 2026" (CMEF 2026)، كشفت شركة "فايتال ميدتك" (VITAL MedTech)، وحدة الرعاية الصحية التابعة لشركة "فايتال ماتيريالز" (VITAL MATERIALS)، عن مجموعة كاملة من الابتكارات استنادًا إلى تقنياتها الأساسية للأشباه الموصلات؛ حيث أظهرت تكاملها الرأسي الكامل على مستوى المواد الأساسية، والرقاقات، والأنظمة الطبية.

إنجاز تكنولوجي: إتقان تكنولوجيا تطوير المكونات الأساسية

VITAL MedTech

تتحول تكنولوجيا التصوير الطبي على المستوى العالمي من الرقمنة إلى الدقة. يشير الخبراء إلى أن مستقبل التصوير الطبي يكمن في القدرة على التقاط إشارات حيوية ضعيفة ، وهي القدرة التي تحددها مباشرةً الخصائص الفيزيائية للكواشف الأمامية.

لسنوات ، اصطدمت صناعة التصوير الطبي بعائق كبير؛ وهو الاعتماد الكبير على الإمدادات الخارجية للمكونات الأساسية لأنظمة التصوير المتطورة. مستفيدةً من خبرة "فايتال ماتيريالز" في مواد أشباه الموصلات من الجيل الأول إلى الجيل الرابع ، تقوم "فايتال ميدتك" بترجمة مزايا أشباه الموصلات إلى قيمة سريرية ملموسة في التصوير الطبي.

التكامل الرأسي: من المواد إلى الأنظمة الطبية

خلال "معرض المعدات الطبية الدولي في الصين لعام 2026" ، سلطت "فايتال ميدتك" الضوء على تقنياتها الأساسية المبنية على أشباه الموصلات مثل "تيلوريد الكادميوم والزنك" (CZT) و"كربيد السيليكون" (SiC) و"فوسفيد الإنديوم" (InP)، مما أظهر تكاملها العمودي الكامل.

التشخيص الموجه نحو الدقة: كاشفات "تيلوريد الكادميوم والزنك" (CZT) ذاتية التطوير الخاصة بها تكسر القيود المادية لكواشف الوميض التقليدية وتتيح التقاط كل فوتون للأشعة السينية ، وبالتالي تجلب دقة طاقة أعلى.

التصوير بالرنين المغناطيسي المتطور: من خلال الاستفادة من تكنولوجيا أشباه الموصلات ذات الفجوة الواسعة النطاق ، يحقق مضخم التدرج ذاتي التطوير مع وحدات "كربيد السيليكون" (SiC) معدلات فقد تبديل منخفضة للغاية والاستجابة على مستوى النانو ثانية ، مما يعزز إلى حد كبير معدل التغير وكفاءة الإدارة الحرارية. يضع ذلك الأساس لأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي منخفضة الهيليوم/الخالية من الهيليوم مع زيادة سرعة المسح الضوئي وتوفير إمكانية التصوير على مستوى الملي ثانية.

سلسلة بيانات التصوير الذكي: باستخدام تكنولوجيا التعبئة المشتركة الإلكترونية البصرية المعتمدة على "فوسفيد الإنديوم" (InP)، حققت "فايتال ميدتك" مسارًا عالي السرعة لنقل البيانات يحل مشكلة ازدحام البيانات لمجموعات البيانات الضخمة ، وبالتالي يتيح معالجة البيانات الخام على نطاق بيتابايت في الوقت الفعلي.

تمكين الممارسة السريرية: من أجل رعاية أفضل للمرضى

صرح السيد "تسو شيوي"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "فايتال ماتيريالز"، في حدث الإطلاق: "إن أشباه الموصلات هي أساس المعدات الطبية المتطورة. هدفنا ليس فقط تصنيع المعدات ، ولكن تقديم أدوات سريرية أكثر دقة من خلال الابتكار في علوم المواد ، وبالتالي المساهمة بقوتنا في الرعاية الصحية."

أشار الخبراء أن نموذج سلسلة الصناعة الكاملة لشركة "فايتال ميدتك" ينسف العقبة الكبرى الخاصة بالكفاءة في البحث والتطوير التقليدي؛ حيث يجلب تحولاً أسرع للإنجازات العلمية ومسارات تطوير جديدة لصناعة المعدات الطبية المتطورة.

تقوم "فايتال ميدتك" بتحويل هذه التقنيات الجوهرية الأساسية إلى حلول لمختلف السيناريوهات السريرية ، مما يضمن استفادة المزيد من المرضى من الابتكارات التكنولوجية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2954435/image1.jpg