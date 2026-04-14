Преодоление слабого звена в основных компонентах медицинской визуализации -- VITAL MedTech представляет свое решение для вертикальной интеграции от материалов до медицинских систем на CMEF 2026

Apr 14, 2026, 09:49 ET

ШАНХАЙ, 14 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке CMEF 2026 компания VITAL MedTech, подразделение здравоохранения VITAL MATERIALS, представила полный спектр инноваций, основанных на основных полупроводниковых технологиях. Компания продемонстрировал свою полную вертикальную интеграцию по основным материалам, чипам и медицинским системам.

Технологический прорыв — освоение технологии разработки основных компонентов

VITAL MedTech
VITAL MedTech

Глобальная технология медицинской визуализации переходит от цифровизации к прецизионности. Эксперты отмечают, что будущее медицинской визуализации заключается в способности захватывать слабые, но важные сигналы, которая напрямую зависит от физических свойств фронтальных детекторов.

В течение многих лет индустрия медицинской визуализации сталкивается с проблемой — сильная зависимость от внешних поставок основных компонентов высококачественных систем визуализации. Используя опыт VITAL MATERIALS в полупроводниковых материалах от первого до четвертого поколения, VITAL MedTech переводит преимущества полупроводников в ощутимую клиническую ценность для медицинской визуализации.

Вертикальная интеграция — от материалов к медицинским системам

На CMEF 2026 компания VITAL MedTech продемонстрировала свои основные технологии, построенные на полупроводниках, таких как CZT, SiC и INP, продемонстрировав полную вертикальную интеграцию.

Диагностика, ориентированная на прецизионность. Собственные детекторы CZT преодолевают физические ограничения традиционных сцинтилляционных детекторов и позволяют захватывать каждый рентгеновский фотон, тем самым обеспечивая более высокое энергетическое разрешение. 

Высокопроизводительная МРТ. Используя широкополосную полупроводниковую технологию, собственный градиентный усилитель с блоками SiC обеспечивает чрезвычайно низкие потери при переключении и отклик на наносекундном уровне, что значительно повышает максимальную скорость обработки и эффективность терморегулирования. Это закладывает основу для МРТ-систем с низким содержанием гелия / полным отсутствием гелия с повышенной скоростью сканирования и возможностью визуализации на уровне миллисекунд.

Цепочка данных интеллектуальной визуализации. С помощью оптоэлектронной технологии CPO с использованием фосфида индия компания VITAL MedTech реализовала сверхвысокоскоростной путь передачи данных, который решает проблему перегрузки данных для массивных наборов данных, позволяя обрабатывать петабайты необработанных данных в режиме реального времени.

Расширение возможностей клинической практики для лучшего ухода за пациентами

Г-н Чжу Шихуэй (Zhu Shihui), основатель и председатель совета директоров компании VITAL MATERIALS, заявил на презентации: «Полупроводники являются основой высококачественного медицинского оборудования. Наша цель — не просто производить оборудование, а предоставлять более прецизионные клинические инструменты посредством инноваций в области материаловедения, внося свой вклад в здравоохранение».

Эксперты отметили, что модель полной отраслеовй цепочки VITAL MedTech устраняет слабое место в эффективности традиционных исследований и разработок. Она обеспечивает более быструю трансформацию научных достижений и новые пути развития для отрасли медицинского оборудования высокого класса.

VITAL MedTech трансформирует эти основные базовые технологии в решения для различных клинических сценариев, обеспечивая большему количеству пациентов преимущества технологических инноваций.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2954435/image1.jpg

News Releases in Similar Topics