Phá vỡ điểm nghẽn về linh kiện cốt lõi ngành chẩn đoán hình ảnh y khoa: VITAL MedTech ra mắt giải pháp tích hợp theo chiều dọc từ vật liệu đến hệ thống y tế tại CMEF 2026

THƯỢNG HẢI, ngày 14 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại CMEF 2026, VITAL MedTech, đơn vị chăm sóc sức khỏe trực thuộc VITAL MATERIALS, đã công bố loạt đổi mới toàn diện dựa trên các công nghệ bán dẫn cốt lõi của mình. Công ty đã trình diễn năng lực tích hợp theo chiều dọc hoàn chỉnh trải dài từ vật liệu cốt lõi, chip đến hệ thống y tế.

Đột phá công nghệ: Làm chủ công nghệ phát triển các linh kiện cốt lõi

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh y tế toàn cầu đang chuyển dịch từ số hóa sang chẩn đoán chính xác cao. Các chuyên gia nhận định rằng tương lai của lĩnh vực này phụ thuộc vào khả năng thu nhận sinh hiệu yếu – một năng lực được quyết định trực tiếp bởi đặc tính vật lý của các bộ dò thu nhận tín hiệu ban đầu (front-end detectors).

Trong nhiều năm, ngành chẩn đoán hình ảnh y tế đã đối mặt với một điểm nghẽn: sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài đối với các linh kiện cốt lõi của các hệ thống chẩn đoán hình ảnh cao cấp. Bằng cách tận dụng chuyên môn sâu rộng của VITAL MATERIALS trong các vật liệu bán dẫn từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư, VITAL MedTech đang chuyển hóa lợi thế bán dẫn thành giá trị ứng dụng lâm sàng trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y tế.

Tích hợp theo chiều dọc: Từ vật liệu đến hệ thống

Tại CMEF 2026, VITAL MedTech đã giới thiệu các công nghệ cốt lõi dựa trên các vật liệu bán dẫn như CZT, SiC và InP, qua đó thể hiện năng lực tích hợp theo chiều dọc toàn diện.

Chẩn đoán theo định hướng chính xác: Các bộ dò CZT do công ty tự phát triển đã vượt qua các giới hạn vật lý của bộ dò nhấp nháy truyền thống và cho phép phát hiện từng photon tia X, từ đó mang lại độ phân giải năng lượng cao hơn.

MRI cao cấp: Tận dụng công nghệ bán dẫn vùng cấm rộng (wide-bandgap), bộ khuếch đại gradient tự phát triển sử dụng linh kiện SiC đạt mức tổn hao chuyển mạch cực thấp và thời gian đáp ứng ở cấp độ nano giây, nâng cao đáng kể tốc độ biến thiên từ trường và hiệu quả quản lý nhiệt. Điều này đặt nền tảng cho các hệ thống MRI ít hoặc không sử dụng helium, với tốc độ quét nhanh hơn và khả năng tạo ảnh ở cấp độ mili giây.

Chuỗi truyền tải dữ liệu hình ảnh thông minh: Với công nghệ đồng đóng gói quang điện tử InP, VITAL MedTech đã hiện thực hóa một lộ trình truyền dữ liệu tốc độ cực cao giúp giải quyết tắc nghẽn dữ liệu cho các bộ dữ liệu lớn, do đó cho phép xử lý dữ liệu thô quy mô PB theo thời gian thực.

Nâng cao thực hành lâm sàng: Chăm sóc bệnh nhân tốt hơn

Zhu Shihui, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của VITAL MATERIALS, phát biểu tại buổi ra mắt: "Chất bán dẫn là nền tảng cốt lõi của thiết bị y tế cao cấp. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là sản xuất thiết bị, mà còn cung cấp các công cụ lâm sàng chính xác hơn thông qua đổi mới trong khoa học vật liệu, qua đó đóng góp vào sự phát triển của ngành chăm sóc sức khỏe".

Các chuyên gia nhận định rằng mô hình chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh của VITAL MedTech đã phá vỡ những điểm nghẽn về hiệu quả trong hoạt động R&D truyền thống. Điều này thúc đẩy quá trình chuyển hóa các thành tựu khoa học nhanh hơn và mở ra những hướng phát triển mới cho ngành thiết bị y tế cao cấp.

VITAL MedTech đang chuyển hóa các công nghệ nền tảng cốt lõi này thành các giải pháp phục vụ nhiều kịch bản lâm sàng khác nhau, giúp ngày càng nhiều bệnh nhân được hưởng lợi từ đổi mới công nghệ.

