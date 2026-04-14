Pokonywanie ograniczeń kluczowych komponentów systemów obrazowania medycznego: VITAL MedTech prezentuje swoje rozwiązania do integracji pionowej od materiałów do systemów medycznych podczas CMEF 2026

SZANGHAJ, 14 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów CMEF 2026, VITAL MedTech, dział ds. opieki zdrowotnej firmy VITAL MATERIALS, przedstawił pełny zakres innowacji opartych o własne podstawowe technologie półprzewodnikowe. Wykazano pełną integrację pionową w zakresie kluczowych materiałów, układów scalonych i systemów medycznych.

Przełom technologiczny. Doskonalenie technologii rozwijania kluczowych komponentów

VITAL MedTech

Globalne technologie obrazowania medycznego przechodzą od rewolucji cyfrowej do rewolucji w zakresie precyzji. Eksperci zwracają uwagę, że przyszłość obrazowania medycznego leży w zdolności do rejestrowania słabych sygnałów, co jest bezpośrednio zależne od właściwości fizycznych detektorów pierwszej warstwy.

Przez lata branża obrazowania medycznego natrafiała na wąskie gardło: silną zależność od zewnętrznych dostaw kluczowych komponentów do zaawansowanych systemów obrazowania. Wykorzystując doświadczenie VITAL MATERIALS w zakresie materiałów półprzewodnikowych od pierwszej do czwartej generacji, VITAL MedTech wykorzystuje przewagi technologii półprzewodnikowych do tworzenia wymiernej wartości klinicznej w obrazowaniu medycznym.

Integracja pionowa: od materiałów po systemy medyczne

Podczas CMEF 2026 VITAL MedTech zaprezentował swoje kluczowe technologie oparte na półprzewodnikach, takie jak CZT, SiC i InP, demonstrując pełną integrację pionową.

Diagnostyka zorientowana na precyzję: opracowane przez firmę detektory CZT przełamują fizyczne ograniczenia tradycyjnych detektorów scyntylacyjnych i umożliwiają rejestrację każdego fotonu promieniowania rentgenowskiego, co przekłada się na wyższą rozdzielczość energetyczną.

MRI wysokiej klasy: wykorzystując technologię półprzewodników szerokoprzerwowych, autorski wzmacniacz gradientowy z układami SiC osiąga wyjątkowo niskie straty przełączania oraz odpowiedź na poziomie nanosekund, znacząco poprawiając szybkość narastania oraz efektywność zarządzania termicznego. Stanowi to podstawę dla systemów rezonansu magnetycznego (MRI) o niskim zużyciu helu lub bez helu, z większą szybkością skanowania i zdolnością obrazowania w skali milisekund.

Inteligentny łańcuch danych obrazowania: przy pomocy technologii współpakietowania optoelektronicznego InP (ang. InP optoelectronic co-packing), VITAL MedTech opracował ultraszybką ścieżkę transmisji danych, która eliminuje zatory w przetwarzaniu ogromnych zbiorów danych, umożliwiając przetwarzanie w czasie rzeczywistym danych surowych w skali petabajtów (PB).

Wzmacnianie praktyki klinicznej: dla lepszej opieki nad pacjentem

Zhu Shihui, założyciel i prezes VITAL MATERIALS, powiedział podczas prezentacji: „Półprzewodniki stanowią fundament wysokiej klasy urządzeń medycznych. Naszym celem nie jest jedynie produkcja sprzętu, ale dostarczanie bardziej precyzyjnych narzędzi klinicznych poprzez innowacje w nauce o materiałach, aby wspierać rozwój ochrony zdrowia".

Eksperci zauważają, że model pełnego łańcucha przemysłowego VITAL MedTech przełamuje wąskie gardła efektywności tradycyjnych procesów badawczo-rozwojowych. Umożliwia szybszą komercjalizację osiągnięć naukowych oraz wyznacza nowe ścieżki rozwoju dla branży wysokiej klasy urządzeń medycznych.

VITAL MedTech przekształca te kluczowe technologie bazowe w rozwiązania dla różnorodnych scenariuszy klinicznych, umożliwiając coraz większej liczbie pacjentów korzystanie z efektów innowacji technologicznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2954435/image1.jpg