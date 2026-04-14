Se superan las limitaciones en los componentes esenciales de imagenología médica: VITAL MedTech presenta en la CMEF 2026 su solución de integración vertical que abarca desde los materiales hasta los sistemas médicos

SHANGHÁI, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- VITAL MedTech, la división médica de VITAL MATERIALS, presentó en la Feria Internacional de Equipos Médicos de China (CMEF 2026) una gama completa de innovaciones basadas en sus tecnologías esenciales de semiconductores, con la cual demostró su integración vertical total en materiales esenciales, chips y sistemas médicos.

Avance tecnológico: dominio de la tecnología de desarrollo de componentes esenciales

VITAL MedTech (PRNewsfoto/VITAL MedTech)

La tecnología de imagenología médica mundial está pasando de la digitalización a la precisión. Los expertos señalan que el futuro de la imagenología médica radica en la capacidad de captar señales vitales débiles, una capacidad que está directamente determinada por las propiedades físicas de los detectores de etapa inicial.

Durante años, el sector de la imagenología médica ha presentado una limitación: la alta dependencia de los suministros externos de componentes esenciales de los sistemas de imagenología de alta gama. Al aprovechar la experiencia de VITAL MATERIALS en materiales semiconductores de la primera a la cuarta generación, VITAL MedTech transforma las ventajas de los semiconductores en valor clínico tangible para la imagenología médica.

Integración vertical: de los materiales a los sistemas médicos

En la CMEF 2026, VITAL MedTech resaltó sus tecnologías esenciales basadas en semiconductores como el CZT (teluro de cadmio y zinc), SiC (carburo de silicio), e InP (fosfuro de indio), lo que demuestra su integración vertical total.

Diagnóstico de precisión: sus detectores de CZT de desarrollo propio superan las limitaciones físicas de los detectores de centelleo tradicionales y permiten capturar todos los fotones de rayos X, con lo cual se obtiene una mayor resolución energética.

IRM de alta gama: al aprovechar la tecnología de semiconductores de salto de banda ancha, el amplificador de gradiente de desarrollo propio con unidades de SiC consigue pérdidas de conmutación extremadamente bajas y una respuesta a nivel de nanosegundos, lo que mejora de manera significativa la velocidad de respuesta y la eficiencia de gestión térmica. Esto permite sentar las bases para sistemas de resonancia magnética con bajo contenido de helio o sin helio, con una mayor velocidad de escaneo y una capacidad de generación de imágenes en milisegundos.

Cadena de datos de imagenología inteligente: con la tecnología de coempaquetado optoelectrónico de InP, VITAL MedTech ha conseguido una vía de transmisión de datos a velocidad ultraalta que resuelve la congestión de datos en grandes conjuntos de datos, lo que permite procesamiento datos en bruto en tiempo real a escala de petabyte.

Potencia la práctica clínica: para una mejor atención al paciente

El Sr. Zhu Shihui, fundador y presidente de VITAL MATERIALS, afirmó durante la presentación: "Los semiconductores constituyen la piedra angular de los equipos médicos de alta gama. Nuestro objetivo no es solo fabricar equipos, sino también ofrecer una mayor cantidad de herramientas clínicas de precisión a través de la innovación en la ciencia de los materiales, y con ello contribuir al sector sanitario con nuestros conocimientos".

Los expertos señalaron que el modelo de cadena industrial integral de VITAL MedTech supera las limitaciones en la eficiencia que presenta la investigación y desarrollo tradicional. Asimismo, permite una transformación más rápida de los logros científicos y nuevas vías de desarrollo para el sector de los equipos médicos de alta gama.

VITAL MedTech transforma estas tecnologías subyacentes esenciales en soluciones para distintos escenarios clínicos, y con ello garantiza que más pacientes se beneficien de las innovaciones tecnológicas.

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FUENTE VITAL MedTech