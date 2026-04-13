Prekonávanie prekážok v základných komponentoch lekárskeho zobrazovania: spoločnosť VITAL MedTech predstavuje na veľtrhu CMEF 2026 svoje riešenie vertikálnej integrácie od materiálov až po zdravotnícke systémy
News provided byVITAL MedTech
Apr 13, 2026, 19:03 ET
ŠANGHAJ, 14. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu CMEF 2026 predstavila spoločnosť VITAL MedTech, divízia pre zdravotníctvo spoločnosti VITAL MATERIALS, celú škálu inovácií založených na svojich technológiách polovodičových jadier. Preukázala svoju plnú vertikálnu integráciu naprieč základnými materiálmi, čipmi a zdravotníckymi systémami.
Technologický medzník: zvládnutie technológie vývoja kľúčových komponentov
Globálna technológia lekárskeho zobrazovania prechádza od digitalizácie k presnosti. Odborníci poukazujú na to, že budúcnosť lekárskeho zobrazovania spočíva v schopnosti zachytiť slabé životne dôležité signály – schopnosť priamo určenú fyzikálnymi vlastnosťami vstupných detektorov.
Odvetvie lekárskeho zobrazovania sa už roky stretáva s prekážkou: vysoká závislosť od externých dodávok pre základné komponenty špičkových zobrazovacích systémov. Vďaka odborným znalostiam spoločnosti VITAL MATERIALS v oblasti polovodičových materiálov prvej až štvrtej generácie premieňa výhody polovodičov VITAL MedTech na hmatateľnú klinickú hodnotu v medicínskom zobrazovaní.
Vertikálna integrácia: od materiálov k lekárskym systémom
Na veľtrhu CMEF 2026 spoločnosť VITAL MedTech zdôraznila svoje kľúčové technológie postavené na polovodičoch, ako sú CZT, SiC a InP, čím demonštrovala svoju plnú vertikálnu integráciu.
Precízne orientovaná diagnostika: jej vlastnoručne vyvinuté detektory CZT prekonávajú fyzikálne obmedzenia tradičných scintilačných detektorov a umožňujú zachytenie každého fotónu röntgenového žiarenia, čím prinášajú vyššie energetické rozlíšenie.
Špičková magnetická rezonancia: vďaka využitiu technológie polovodičov so širokým zakázaným pásmom dosahuje vlastnoručne vyvinutý gradientný zosilňovač s komponentmi SiC extrémne nízke straty pri prepínaní a odozvu na úrovni nanosekúnd, čím výrazne zvyšuje rýchlosť prechodu a efektivitu tepelného manažmentu. Toto kladie základy pre systémy magnetickej rezonancie s nízkym/bezhéliovým použitím, so zvýšenou rýchlosťou skenovania a schopnosťou zobrazovania na milisekundovej úrovni.
Inteligentný zobrazovací dátový reťazec: vďaka technológii optoelektronického spoločného zapuzdrenia InP spoločnosť VITAL MedTech realizovala ultrarýchlu prenosovú cestu dát, ktorá rieši preťaženie rozsiahlych súborov údajov, a tým umožňuje spracovanie surových údajov v rozsahu petabajtov (PB) v reálnom čase.
Posilnenie klinickej praxe: pre lepšiu starostlivosť o pacientov
Pán Zhu Shihui, zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti VITAL MATERIALS, pri uvedení na trh uviedol: „Polovodiče sú základom špičkových zdravotníckych zariadení. Naším cieľom nie je len vyrábať zariadenia, ale dodávať presnejšie klinické nástroje prostredníctvom inovácií v materiálovej vede, čím prispejeme našim úsilím k rozvoju zdravotnej starostlivosti."
Odborníci poznamenali, že model úplného priemyselného reťazca spoločnosti VITAL MedTech prekonáva prekážky v oblasti efektívnosti tradičného výskumu a vývoja. Prináša rýchlejšiu transformáciu vedeckých úspechov a nové cesty vývoja pre odvetvie špičkových zdravotníckych zariadení.
Spoločnosť VITAL MedTech transformuje tieto základné technológie na riešenia pre rôzne klinické scenáre, čím zabezpečuje, aby z technologických inovácií profitovalo viac pacientov.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2954435/image1.jpg
Share this article