Mengatasi Kendala Komponen Inti dalam Pencitraan Medis, VITAL MedTech Luncurkan Solusi Integrasi Vertikal di CMEF 2026

Teknologi pencitraan medis global kini bergerak dari sekadar digitalisasi menuju presisi tinggi. Menurut para pakar, masa depan pencitraan medis bergantung pada kemampuan menangkap sinyal vital yang sangat lemah—sangat ditentukan oleh sifat fisik detektor pada bagian depan sistem.

Selama bertahun-tahun, industri ini berhadapan dengan kendala besar: sistem citra medis kelas atas sangat bergantung pada pasokan eksternal untuk komponen inti. Berbekal keahlian VITAL MATERIALS dalam material semikonduktor generasi pertama hingga keempat, VITAL MedTech mengubah keunggulan tersebut menjadi manfaat klinis nyata.

Integrasi Vertikal: Dari Material hingga Sistem Medis

Di CMEF 2026, VITAL MedTech menampilkan teknologi inti berbasiskan semikonduktor seperti CZT, SiC, dan InP, serta menunjukkan seluruh kemampuan integrasi dalam rantai industrinya.

Diagnosis yang Lebih Presisi: VITAL MedTech mengembangkan detektor CZT yang mampu melampaui keterbatasan detektor scintillator konvensional. Teknologi ini menangkap setiap foton sinar-X sehingga menghasilkan resolusi energi yang jauh lebih tinggi.

MRI Premium: Dengan teknologi semikonduktor wide-bandgap, VITAL MedTech mengembangkan gradient amplifier berbasiskan SiC yang mampu menekan kehilangan switching hingga sangat rendah dan merespons dalam skala nanodetik. Hasilnya, slew rate meningkat signifikan dan manajemen termal menjadi lebih efisien sehingga memberikan kecepatan pemindaian yang lebih tinggi dan kemampuan pencitraan hingga tingkat milidetik untuk sistem MRI rendah helium bahkan tanpa helium.

Rantai Data Pencitraan Cerdas: Teknologi co-packaging optoelektronik berbasiskan InP menghadirkan jalur transmisi data berkecepatan yang sangat tinggi. Solusi ini mengatasi kemacetan data pada rangkaian data berukuran masif dan memproses data mentah skala petabita secara real-time.

Mendorong Praktik Klinis: Pelayanan Pasien yang Lebih Baik

Zhu Shihui, Founder & Chairman, VITAL MATERIALS, mengatakan: "Semikonduktor berfungsi sebagai tulang punggung untuk peralatan medis canggih. Kami tidak hanya memproduksi perangkat medis, namun juga menghadirkan sarana klinis yang lebih akurat melalui inovasi material, serta berkontribusi nyata bagi dunia kesehatan," ujarnya.

Para pakar menilai, model integrasi penuh yang diusung VITAL MedTech mampu memecahkan hambatan efisiensi dalam riset dan pengembangan konvensional. Pendekatan ini mempercepat transformasi hasil riset menjadi aplikasi nyata sekaligus membuka jalur baru bagi perkembangan industri peralatan medis kelas atas.

VITAL MedTech kini terus mendorong penerapan teknologi intinya ke berbagai skenario klinis agar semakin banyak pasien memperoleh manfaat dari inovasi tersebut.

