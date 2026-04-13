Prolomení slabin u základních komponent pro medicínské zobrazování: Společnost VITAL MedTech představila na CMEF 2026 řešení vertikální integrace od materiálů až po zdravotnické systémy
News provided byVITAL MedTech
Apr 13, 2026, 08:06 ET
ŠANGHAJ, 13. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu CMEF 2026 představila společnost VITAL MedTech, zdravotnická jednotka společnosti VITAL MATERIALS, celou řadu inovací založených na svých klíčových polovodičových technologiích. Předvedla svou plnou vertikální integraci v oblasti základních materiálů, čipů a zdravotnických systémů.
Technologický průlom: Zvládnutí technologie vývoje základních komponent
Celosvětová technologie lékařského zobrazování přechází od digitalizace k přesnosti. Odborníci poukazují na to, že budoucnost lékařského zobrazování spočívá ve schopnosti zachytit slabé vitální signály. Tato schopnost je přímo závislá na fyzikálních vlastnostech předních detektorů.
Odvětví lékařského zobrazování se celá léta potýkalo s velkou závislostí na externích dodávkách základních komponent špičkových zobrazovacích systémů. S využitím svých odborných znalostí v oblasti polovodičových materiálů první až čtvrté generace transformuje společnost VITAL MedTech výhody polovodičů v hmatatelnou klinickou hodnotu v oblasti lékařského zobrazování.
Vertikální integrace: Od materiálů ke zdravotnickým systémům
Na veletrhu CMEF 2026 zdůraznila společnost VITAL MedTech své klíčové technologie postavené na polovodičích, jako jsou CZT, SiC a InP, a prokázala tak svou plnou vertikální integraci.
Diagnostika zaměřená na přesnost: Detektory CZT, které byly vyvinuty interně, překonávají fyzikální omezení tradičních scintilačních detektorů a umožňují zachytit každý foton rentgenového záření, což přináší vyšší energetické rozlišení.
Špičková magnetická rezonance: Díky využití technologie polovodičů s širokým pásmem dosahuje gradientní zesilovač s jednotkami SiC extrémně nízkých spínacích ztrát a odezvy na úrovni nanosekund, což výrazně zvyšuje rychlost přeběhu a účinnost tepelného řízení. To je základem pro systémy MRI s nízkým/nulovým obsahem helia se zvýšenou rychlostí skenování a schopností zobrazování na úrovni milisekund.
Inteligentní řetězec zobrazovacích dat: Díky technologii optoelektronického společného balení InP realizovala společnost VITAL MedTech ultrarychlou cestu přenosu dat, která řeší přetížení dat pro obrovské soubory dat, a umožňuje tak zpracování nezpracovaných dat v reálném čase v rozsahu PB.
Posílení klinické praxe: Pro lepší péči o pacienty
Pan Zhu Shihui, zakladatel a předseda představenstva společnosti VITAL MATERIALS, při zahájení uvedl: „Polovodiče jsou základem špičkového lékařského vybavení. Naším cílem není jen vyrábět zařízení, nýbrž dodávat přesnější klinické nástroje díky inovacím v oblasti materiálových věd a přispívat tak svou silou ke zdravotnictví."
Odborníci poznamenali, že model celého průmyslového řetězce společnosti VITAL MedTech překonává úzké hrdlo efektivity tradičního výzkumu a vývoje. Přináší rychlejší transformaci vědeckých výsledků a nové cesty vývoje pro odvětví vyrábějící špičkové zdravotnické vybavení.
Společnost VITAL MedTech transformuje tyto základní technologie do řešení pro různé klinické scénáře, čímž zajišťuje, že z technologických inovací bude mít prospěch více pacientů.
Share this article