Společnost Sceye si zajistila finanční prostředky v kole Série C vedeném společností Mawarid Holding Company

Společnost Sceye oceněna na 525 milionů dolarů a připravena na komerční zahájení provozu v roce 2025

PAŘÍŽ, 17. září 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Sceye, přední americká letecká a kosmická společnost, která se specializuje na výškové plošinové systémy (HAPS), dnes na konferenci World Space Business Week (WSBW) oznámila úspěšné uzavření kola financování Série C. Kolo vedla společnost Mawarid Holding Company („Mawarid"), významná saúdská korporace se zavedenou pozicí na poli informačních a komunikačních technologií a satelitních a digitálních řešení.

Společnost Sceye posílila svou rozvahu uzavřením kola financování Série C, které oceňuje společnost na hodnotu 525 milionů dolarů. To je zárukou dostatečné likvidity pro financování výzkumných a vývojových činností, letových programů i zahájení prvních komerčních operací v roce 2025.

Toto strategické spojenectví navazuje na úspěšnou partnerskou strategii společnosti Sceye, která byla pokračováním zapojení firmy América Móvil jakožto největšího investora do kola Série B zaměřeného na Latinskou Ameriku.

„Kolo Série C je pro společnost Sceye zásadním milníkem. Tyto prostředky urychlí vývoj naší platformy, stejně jako náš komerční plán a připraví půdu pro komercializaci naší technologie HAPS v roce 2025. Naše partnerství se společností Mawarid otevírá nová teritoria a tržní příležitosti pro naše inovativní řešení," prohlásil Mikkel Vestergaard Frandsen, generální ředitel a zakladatel společnosti Sceye.

Ghassan Itani, zástupce předsedy představenstva společnosti Mawarid, dodal: „Zmíněné partnerství posiluje závazek společnosti Mawarid stát se průkopníkem technologického pokroku a nabízet digitální řešení pro kritická průmyslová odvětví. Začleněním technologie HAPS upevňujeme svoji pozici komplexního poskytovatele strategických průmyslových řešení."

Oznámení o investici Série C následuje po úspěchu letového programu společnosti Sceye 2024, během kterého společnost dosáhla významného milníku, když prokázala schopnost trvalého letu při pobytu nad oblastí provozu. Testovací let prokázal, že HAPS společnosti Sceye je schopen fungovat nepřetržitě, když se systém během dne napájí solární energií, zatímco přes noc zajišťuje let bateriové úložiště.

Tento úspěch představuje nástup nové vrstvy infrastruktury mezi pozemními a vesmírnými systémy. Zdůrazňuje transformační potenciál technologie HAPS při rozšiřování přístupu k připojení, řízení reakce na katastrofy, monitorování změn životního prostředí a odhalování katastrof souvisejících s klimatem v reálném čase.

O společnosti Sceye

Společnost Sceye byla založena v roce 2014 a zabývá se rozvojem stratosférické technologie, jež propojuje lidi a chrání planetu. Společnost Sceye je lídrem v oblasti výškových plošinových systémů (HAPS) a cílí na univerzální konektivitu, monitorování klimatu, správu přírodních zdrojů a prevenci katastrof.

O společnosti Mawarid:

Společnost Mawarid Holding Company (MHC) byla založena v roce 1968 a jedná se o přední saúdskou společnost s rozmanitým portfoliem zahrnujícím mimo jiné informační a komunikační technologie či satelitní a digitální řešení. Společnost MHC se podílí na globálním komunikačním prostředí – mimo jiné jako zakladatel a akcionář společnosti Iridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) již od počátku 90. let a jejího působení v různých odvětvích informačních a komunikačních technologií a médií na Blízkém východě (např. Salam, TLS, ATSS, „Noorsat: Geo-operator").

