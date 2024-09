Sceye obtient des fonds dans le cadre d'un tour de table de série C mené par Mawarid Holding Company

Sceye évaluée à 525 millions de dollars et prête pour un lancement commercial en 2025

PARIS, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la World Space Business Week (WSBW) aujourd'hui, Sceye, une société aérospatiale américaine de premier plan spécialisée dans les systèmes de plateforme à haute altitude (HAPS), a annoncé la clôture réussie de son tour de financement de série C. Le tour a été mené par Mawarid Holding Company (« Mawarid »), une entreprise saoudienne de premier plan avec une présence établie dans les technologies de l'information et de la communication, les satellites et les solutions numériques.

Sceye a renforcé son bilan en clôturant le tour de financement de série C, qui valorise la société à une évaluation pré-money de 525 millions de dollars. Cela fournit suffisamment de liquidités pour financer les activités de R&D, les programmes de vol et le lancement des opérations commerciales initiales en 2025.

Cette alliance stratégique s'inscrit dans la continuité de la stratégie de partenariat fructueuse de Sceye, après la participation d'América Móvil en tant que principal investisseur dans le cadre de son tour de table de série B axé sur l'Amérique latine.

« Le tour de table de la série C est une étape cruciale pour Sceye. Ces fonds permettront d'accélérer le développement de notre plateforme et notre feuille de route commerciale, ouvrant la voie à la commercialisation de notre technologie HAPS en 2025. Notre partenariat avec Mawarid ouvre de nouveaux territoires et de nouvelles opportunités de marché pour nos solutions innovantes », a indiqué Mikkel Vestergaard Frandsen, président-directeur général et fondateur de Sceye.

Ghassan Itani, président adjoint de Mawarid, a ajouté : « Ce partenariat renforce l'engagement de Mawarid à être pionnier en matière d'avancées technologiques et à fournir des solutions numériques qui servent des secteurs industriels critiques. En intégrant la technologie HAPS, nous renforçons notre position de fournisseur exhaustif de solutions industrielles stratégiques. »

Cette annonce d'investissement de série C fait suite au succès du programme de vol 2024 de Sceye, au cours duquel la société a franchi une étape importante en démontrant des capacités de vol perpétuel tout en restant au-dessus d'une zone d'opération. Le vol d'essai a prouvé que le HAPS de Sceye peut fonctionner en continu, l'énergie solaire alimentant le système pendant la journée et le stockage énergétique assurant le vol de nuit.

Cette réalisation marque l'avènement d'une nouvelle couche d'infrastructure entre les systèmes terrestres et spatiaux. Elle souligne le potentiel de transformation de la technologie HAPS dans l'élargissement de l'accès à la connectivité, la gestion des interventions en cas de catastrophe, la surveillance des changements environnementaux et la détection en temps réel des catastrophes liées au climat.

Fondée en 2014, Sceye est une société aérospatiale qui se consacre à l'avancement de la technologie stratosphérique pour connecter les citoyens et protéger la planète. Sceye est à la tête de l'industrie des systèmes de plateforme de haute altitude (HAPS), en se concentrant sur la connectivité universelle, la surveillance du climat, la gestion des ressources naturelles et la prévention des catastrophes.

Fondée en 1968, la société Mawarid Holding Company (MHC) est une entreprise saoudienne de premier plan qui possède un portefeuille diversifié couvrant, sans s'y limiter, les TIC, les satellites et les solutions numériques. MHC est un acteur du paysage mondial des communications, notamment en tant que fondateur et actionnaire d'Iridium Communications Inc. (Nasdaq : IRDM) depuis le début des années 1990 et ses activités dans divers secteurs des TIC et des médias au Moyen-Orient (par exemple, Salam, TLS, ATSS, « Noorsat: Géo-opérateur »).

